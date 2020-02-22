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Vodafone Arena'da ikişer gollü beraberlik

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
 22 Şubat 2020 22:00
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Vodafone Arena'da ikişer gollü beraberlik
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada ceza sahası içinde Lens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

5. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

11. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Elneny şutunu çekti. Kale önündeki Burak Yılmaz'a çarpan top az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada sol taraftan N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı kornerde Gökhan Gönül'in arka direğe aşırttığı topu alan Boateng'in volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.

32. dakikada Doğan'ın pasında ceza yayı üzerindeki Ndiaye bekletmeden ceza sahası içerisine indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guilherme'nin kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

35. dakikada sol çaprazda topla buluşan N'Koudou ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Boateng'in plase şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Karius x, Gökhan xx, Vida x, Ruiz x, Caner xx, Elneny xx, Atiba x, Lens xx, N'Koudou xx, Boateng xx, Burak x

Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Rebocho, Rıdvan, Diaby

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xx, Da Costa xx, Campi xx, Novak xx, Doğan xx, Guilherme xxx, Sosa xx, Ndiaye xxx, Sturridge xx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Ekuban, Manoel Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başaçıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gol: Sörloth (dk. 5) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Da Costa (Trabzonspor)

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Atiba'nın pasında kale önünde Burak topla buluştu. Burak'ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

50. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Elneny kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün ortasında kale önünde Burak'ın kafa vuruşunda top arka direk tarafından auta gitti.

57. dakikada sol taraftan Burak'ın yerden ortasında ön direkte Boateng dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

64. dakikada sağ taraftan Caner'in kullandığı köşe atışında Boateng'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa arka direkte Ruiz'in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Kaleciden geriye gelen topa kale önünde Vida'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

82. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı kornerde ön direkte Gökhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campi'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Karius kornere çeldi.

87. dakikada Boyd'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N'koudou'nun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+1. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Stat Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx, Vida xxx, Ruiz xx, Caner xx, Elneny xx, Atiba xx, Lens xx (Diaby dk. 64 x), N'koudou xx (Necip dk. 87 ?), Boateng xxx (Boyd dk. 78 x), Burak xxx

Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Erdoğan, Rebocho, Rıdvan, Diaby

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Da Costa xx, Campi xx, Novak xx, Doğan xx (Ekuban dk. 66 xxx), Guilherme xx (Bilal dk. 87?), Sosa xx, Ndiaye xx, Sturridge xx (Kamil Ahmet dk. 55 x), Sörloth xxx

Yedekler:Erce, Hüseyin Türkmen, Manoel Messias, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Sörloth (dk. 5 ve 90+1) (Trabzonspor), Boateng (dk. 57), Vida (dk. 64) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Da Costa, Campi, Hüseyin Çimşir (Trabzonspor), Elneny, Necip (Beşiktaş)
İhlas Haber Ajansı
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