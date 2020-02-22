İntihar eden ilkokul öğretmeni toprağa verildi
|22 Şubat 2020 22:04
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve görev yaptığı okulun yakınlarındaki ağaca iple kendisini asarak, yaşamına son veren ilkokul öğretmeni evli ve 1 çocuk annesi Olcay B. (39), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ilkokul öğretmeni Olcay B., iddiaya göre, okulda öğrencisiyle tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Kendisinden bir süre haber alınamayan Olcay B., okulun yakınlarındaki bir bahçede ağaca iple asılı halde bulundu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Olcay B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olcay B.'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Olcay B.'nin cenazesi Kavaklı Camii'ne getirildi. Cenazeye öğretmenin eşi, ailesi, iş arkadaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Olcay B.'nin eşi Avukat Bekir B. ise ayakta durmakta zorlandı. Olcay B.'nin babası emekli ilkokul öğretmeni Ayhan Kuzu ise kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Sürekli ağlayarak, "Kızım sen ne yaptın. Yakıştı mı bu. Ben sensiz ne yapacağım. Sen benim kınalı kuzumdun. Ben sensiz nasıl yaşarım. Senin sesini duymadan nasıl yaşarım" diyerek ağıt yaktı. Kılınan cenaze namazının ardından Olcay B.'nin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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