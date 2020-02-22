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'Dünyanın en derin ikinci kanyonu'na seyir terası

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan, "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu'na yaptırılan Muratbaşı Seyir Terası, hizmete sunuldu.
 22 Şubat 2020 22:16
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'Dünyanın en derin ikinci kanyonu'na seyir terası

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Muratbaşı köyüne yaptırılan seyir terasının hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Küre Dağları Milli Parkı'nın, Pınarbaşı sınırlarında kalan bölümde yaptırılan üç katlı seyir terası sayesinde, Küre Dağları'nın yanı sıra Valla Kanyonu'nun giriş kısmı görülebilecek.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, seyir terasının açılışının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyona Kerte köyündeki seyir terasından sonra ikincisini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Heyecan tutkunlarının hoşuna gidecek bir teras olduğunu dile getiren Karadeniz, "Adrenalin dolu bir teras. Esnek yapılmış olması ayrı bir heyecan katıyor. Macera sporu sevenler için Valla Kanyonu cazip bir yerdi. Doğaseverler için de cazip hale gelecek." dedi.

Yeni terasın diğer teraslarla birleşerek bölgeye önemli değer katacağına işaret eden Karadeniz, "Valla Kanyonu önemli ziyaret noktalarından biri haline gelecek. Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerimizi kapsayan bu bölge, son yatırımlarla cazibe noktası haline geldi." diye konuştu.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise Küre Dağları Milli Parkı'nın kanyonları, şelaleleri ve mağaralarıyla çok önemli bir değer olduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki kanyonların da önem taşıdığına işaret eden Başyiğit, "Valla Kanyonu'nun yer yer bin 200 metreye ulaşan derinliği var. Uzunluğu 12 kilometre. Bu bölgede daha önceden bir seyir terası yapılmış ama yetersizdi. Üç katlı bu seyir terası, alanın tamamını görecek şekilde yapıldı." ifadelerini kullandı.

Son yatırımlarla bölgenin tanınırlığının ve turist sayısının artacağını dile getiren Başyiğit, yeni projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da ilçenin doğa turizmi açısından kendini göstermeye başladığını belirterek, "İlçemizde Ilgarini Mağarası, Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu ve dünyanın ikinci en derin kanyonu olan Valla Kanyonu bulunuyor. Seyir teraslarıyla Valla Kanyonu daha da görülebilir hale geldi. Bu güzel teras için Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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