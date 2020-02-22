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Konyalı öğrencilerin karda zorlu eğitim yolculuğu

Konya'nın Hadim ilçesinin yüksek rakımlı kırsal mahallelerindeki ilkokul öğrencileri, olumsuz kış şartlarına rağmen eğitimlerini aksatmamak için sınıflarındaki yerlerini alıyor.
 22 Şubat 2020 22:33
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Konyalı öğrencilerin karda zorlu eğitim yolculuğu

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı 2 bin rakımlı kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler, yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen okullarını aksatmıyor.

İlçeye bağlı Gezlevi ve Dedemli mahallelerinde öğrenim gören 60 ilkokul öğrencisi her türlü zorlu kış şartlarını aileleri ve öğretmenleriyle birlikte göğüslüyor.

Kar kalınlığının zaman zaman 1,5 metreyi bulduğu mahallelerde eğitim için tam bir seferberlik yapılıyor.

Küçük öğrenciler, öğretmen ve velilerinin gözetiminde sabahın ilk ışıklarıyla yola koyuluyor ve kar yığınlarına, buz tutan yollara rağmen zorlu bir yürüyüşle okullarına ulaşıyor.

Gezlevi İlkokulu öğretmeni Hasan Kumaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin engebeli olmasının öğrencilerin karda yürümesini zorlaştırdığını belirterek, her şeye rağmen eğitimin sürmesinin büyük bir özveri gerektirdiğini söyledi.

Öğrencilerinin zorlu kış şartlarına karşı okula gelmek için gösterdikleri çabayı takdir ettiğini dile getiren Kumaş, "Bölgede kış çok zorlu şartlarda geçiyor. Buna rağmen özveriyi elden bırakmayan velilerimiz çocuklarını okula gönderiyorlar. Küçük öğrencilerimizin karda yürümeleri zor oluyor ama her türlü şarta rağmen eğitime devam ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden 7 yaşındaki Ela Güder, evlerinin ilkokula 2 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle yürümekten yorulduğunu ancak çok sevdiği için kara kışa aldırmadan okuluna gittiğini anlattı.

İlkokulun diğer öğrencileri de karlı havada ve soğukta yürümenin zor olmasına rağmen okula geldiklerini belirtti.

Bu yıl kar yağışı nedeniyle 3 kez birer günlüğüne tatil edilen Gezlevi İlkokulunun bahçesinde oluşan kar yığınları ise aynı zamanda öğrencilerin eğlencesine dönüşüyor. Karların üzerinde kayan ve kartopu oynayan öğrenciler teneffüslerde doyasıya eğleniyor.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi ile Hadim Belediyesi ekipleri, kış ayları boyunca iş makineleriyle yüksek rakımlı kırsal mahallelerin yollarının ulaşıma açık tutulması için yoğun çaba sarfediyor.
Anadolu Ajansı
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