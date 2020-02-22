1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Donmuş değil, donmamış baldan uzak durun'

Muğla çam balı üretiminin yüzde 80'iyle Türkiye'nin önemli bir bölümünü karşılarken, ülkenin dört bir yanından gelen arıcılar ise kovanlarını ilkbahar bakımına alıyor. 30 yıldır gezgin arıcılık yapan İbrahim Elitok, iyi balı tarif ederken, "Donmuş değil, donmamış baldan uzak durun" uyarısında bulundu.
 22 Şubat 2020 23:06
Yazdır
'Donmuş değil, donmamış baldan uzak durun'

Dünyada turizm ve mermer ihracatından sonra çam balı üretimi konusunda önemli yere sahip olan Muğla, ülke genelindeki gezgin arıcıları ağırlıyor. Yılın yarısını kovanlarının başında geçiren üreticiler, arılarını geliştirmek için gecesini gündüzüne katıyor. Eşi ve 2 çocuğunu Sivas'ta bırakan İbrahim Elitok (54), 400 arı kovanını kamyonla Muğla'ya getirdi. Menteşe'nin kırsal Çiftlik mahalle sınırındaki ormanlık alanda kovanlarını ilkbahar bakımına alan Elitok, 30 yıldır gezgin arıcılık yaptığını kaydetti.

'TÜCCARLAR GİBİ ÖRGÜTLENEMİYORUZ'

Muğla çam balına övgüler yağdıran üretici İbrahim Elitok, "Kaliteli bal elde edebilmek için Sivas, Aydın, Muğla, Afyon ile Konya'yı dolaşıyoruz. Bu mevsimde kovanların ilkbahar bakımı yapıyoruz. Ayrıca arıya kek veriyoruz. Muğla'da güzel çam balı elde ediliyor. Buranın balı çok kaliteli. Rakımın yüksek olmasının avantajı oluyor. Çam balının tenekesini yaklaşık 350 liradan veriyoruz. Emeğimizi fazla karşılayamıyoruz. Merdiven altı ballar üreticiyi etkiliyor. Bunlarla etkin mücadele gerekiyor. Balın pazarlanması konusuna ağırlık verilmesi gerekiyor. Arazide zor şartlar altında çalışıyoruz. Tüccarlar belli kota koyuyor. Onlar örgütlü davranıyor. Bu yıl balın tenekesi 300 lira olacak diyorlarsa, onların dediği oluyor. Üreticiler genelde bu rakama uyuyor. Tüccarlar gibi örgütlenemiyoruz" dedi.

'DONMUŞ BAL KREM GİBİ OLUR VE ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEZ'

Ürettikleri balın doğal olduğunu ifade eden Elitok, "Balımız tamamen doğal. İçerisinde katkı maddesi yok. Üreticilerimize uyarılarda bulunmak istiyorum. Donmuş bala kuşkuyla bakıyorlar. Donmuş bal krem gibi olur ve özelliğini kaybetmez. Kıvamını alması için de kavanoz içinde ılık suda bekletilse eski halini alır. Sıcak suda kaynatılırsa özelliğini kaybeder. Donuk değil, donmamış baldan uzak durulması gerekiyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlıkta hokkabazlık prim yapıyor
22 Şubat 2020 07:41		 'Ucuz ve kalitesiz yağları tercih etmeyin'
17 Şubat 2020 23:06
Yorgunluğa iyi gelen 10 besin
16 Şubat 2020 18:32		 Hamileliğin ilk 12 haftası kahve tüketilmemeli
15 Şubat 2020 23:22
İyot eksikliği hastalıklara davetiye çıkarıyor
15 Şubat 2020 23:16		 Uzmanlar açıkladı: Bitter çikolata gripten koruyor
15 Şubat 2020 16:58
Prof. Dr. Canan Karatay: Bol bol kelle paça yiyin
15 Şubat 2020 15:44		 Coronovirüs, incire olan ilgiyi arttırdı
11 Şubat 2020 23:37
Gıda sahtekarlarına göz açtırılmayacak
10 Şubat 2020 08:10		 Çaydaki gıda boyası hilesi nasıl tespit edilir?
08 Şubat 2020 16:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - 23 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Hamile kadını taksiye almayan şoför gözaltına alındı23:44 - Yeni koronavirüsün kuluçka süresi 27 güne ulaşabilir23:38 - Sergen Yalçın: Karius sezon sonu bizimle olmayacak23:33 - Aile hekimi tedavi gördüğü hastanede intihar etti23:27 - Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi23:21 - Hayatını kaybeden öğretim görevlisi toprağa verildi23:16 - Filipinler'den gelin geldi, gönüllü İngilizce öğretiyor23:10 - Altın fiyatlarındaki artış gümüş sektörüne yaradı23:06 - 'Donmuş değil, donmamış baldan uzak durun'
23:00 - Siirt'te mahsur kalan 3'ü öğretmen, 35 kişi kurtarıldı22:53 - Pilotlar ve hava trafik kontrolörleri en çok neden şikayetçi?22:48 - Elektronik tebligat ile 260 milyon lira tasarruf22:43 - Ankara'da usulsüz satılan 6 bin 686 kitap ele geçirildi22:38 - THY, turizm odaklı yurt dışı uçuşlarını artırıyor22:33 - Konyalı öğrencilerin karda zorlu eğitim yolculuğu22:27 - Kadın girişimci hibeyle çiftliğini ve mandırasını kurdu22:21 - Kızlar Manastırı kültür ve sanat hayatına canlılık katacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
23 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
birkaç tane şehidimiz var 1
20.02.2020 fenerbahçe vs real madrid maçı 3
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 6
suskunlar 2
hara 1
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 2
İnatçı Kahraman Ağa 1
hans zinmer 2
aklından geçeni söylemek 3
hüseyin çimşir 1
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam