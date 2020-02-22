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Hayatını kaybeden öğretim görevlisi toprağa verildi

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan ve yaşadığı lojmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden Burcu Demir, Kütahya'da toprağa verildi.
 22 Şubat 2020 23:21
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Hayatını kaybeden öğretim görevlisi toprağa verildi

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan ve yaşadığı lojmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden Burcu Demir, Kütahya'da toprağa verildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu?nda öğretim görevlisi olan Burcu Demir yaşadığı lojmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi İstanbul'da yapılan otopsinin ardından memleketi Kütahya'ya getirildi. Burcu Demir, Atakent Mahallesi Aksa Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Sultanbağı Mahallesindeki Sultanbağı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demir'in cenazesine ailesi, yakınları, İstanbul?da birlikte görev yaptığı arkadaşları ile öğrencileri katıldı.
DHA
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