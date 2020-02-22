Sergen Yalçın: Karius sezon sonu bizimle olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Savunmada yaptığımız hatalar 1 puana sebep oldu" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, Alman file bekçisi Loris Karius'un sezon sonunda takımda kalmayacağını ifade etti.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 beraber kaldı. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kazanmaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımız oyundan önce çok konsantreydiler. İyi hazırlandık ama bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Özellikle 2-1'den sonra çok pozisyon bulduk ama bitirmemiz lazımdı. Böyle maçlarda bitiremezsen doğal olarak 1 puanla ayrılmanızı sağlıyor. 90+'da yememiz çok üzdü. Oyuncuların performansından gayet memnunum. Küçük ayrıntıları halledemiyoruz. Geçen hafta da iyi oyun oynadık ama puansız ayrıldık. Bu hafta da pas bağlantıları, hücum varyasyonları ve oyuncu isteği çok iyiydi ama kazanamadık. Bundan sonraki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu.

"Nisan-mayıs gibi yeni sezon planlamasını yapacağız"

Yalçın, gelecek sezon ile ilgili planlarının sorulması üzerine, "Pozitif bir hava olduğu gerçek. Bazı farklılıklar oluşturmaya başlıyoruz. Beşiktaş ofansif oynamalı. Özellikle tüm camia ofansif oynayan, kazanma arzusuyla oynayan oyuncu grubu görmek istiyordu. Bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor. Kafamızda bazı planlar var ama ligin bitimine 11 hafta var bunlarla ilgili size bir bilgi vermek çok doğru olmaz. Biraz daha bekleyeceğiz. Nisan, mayıs gibi planlama yapacağız. Kafamızda planlar var. Bunları konuşmanın zamanı değil" ifadelerini kullandı.

"Hakem hataları hep aynı yere mi oluyor"

Hakem hatalarıyla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Çok erken gol yedik. Maça 1-0 başladık neredeyse. Atiba'nın pozisyonunu görmedim. Faul muydu değil miydi bilmiyorum. Oyunun 1. dakikasında Sosa'ya verdiği bir faul var. Ayağı kayıp düşen oyuncuya faul çalarak, oyunumuzu kesiyorsun, faul veriyorsun. Atiba'nın pozisyonu daha ağırdı, çalabilirdi ama çalmadı. Hakemlerle ilgili büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hakemler de hata yapabilir diyoruz ama bu hatalar hep aynı yere mi oluyor."

"Savunmada yaptığımız hatalar 1 puana sebep oldu"

Trabzonspor karşısında birçok pozisyondan faydalanamadıklarını ifade ederek, "Atılamayan gollerle ilgili benim yapabileceğim bir şey yok. Oyunculara gol atmayı öğretemem. Bu oyuncularla ilgili bir durum. 2-1'den sonra en az 10 pozisyon var ama olmayınca yapacak bir şey yok. Oyun her gün gelişiyor. Burası çok net. Bunu skora çevirmede sorun yaşıyoruz. Bunu da oyuncuların bireysel kaliteleriyle çözmesi lazım. Oyuncuya kaleciyle karşı karşıya kaldığında nasıl gol atacağını öğretemeyiz. Oyuncular mücadele ediyorlar. Taraftarın istediği oyunu oynamaya çalışıyorlar. Savunmada yaptığımız hatalar maalesef 1 puana sebep oldu" diye konuştu.

"Oyuncularımın yeteneksiz olduğunu düşünmüyorum"

Deneyimli teknik adam, savunmada sıkıntılar yaşadıklarını söyleyerek, "Camia ve ülkenin içinde olduğu durumu biliyorsunuz. Büyük paralar verip üst düzey oyuncular alacak durumumuz yok. Transferler benden önce yapılan transferler. Önümüzdeki dönemde alınacaklar benim onay verdiğim oyuncular olacak. O zaman sorumluluk da bana ait olacak. Oyuncularımızın yeteneksiz olduğunu düşünmüyorum. Çok çaba sarf ettiler ama bu futbol. Savunma aşamasında sıkıntılarımız var. Bireysel olarak problemlerimiz var. Grup ve bireysel olarak savunma ile ilgili konuştuk. Yediğimiz 2 gol çok basitti" değerlendirmesini yaptı.

"Erken gol yeyince motivasyon düşüyor"

Sergen Yalçın, bordo-mavililer karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerine değinerek, şu ifadelere yer verdi:

"Vuruş öğretilmez, bu öğrenilecek bir şey değil. Oyuncunun kendi yeteneği. Oyuncuya savunmayı öğretiriz ama oyuncuya vuruş öğretemeyiz. Burak'ın vuruşlar iyiydi. İyi mücadele ettiler. Olmadığı zaman olmuyor. Çok kolay kazanabilirdik ama oyun içinde erken gol yeyince motivasyon düşüyor. Öne geçtikten sonra bir sürü pozisyonumuz var. Yakaladığın zaman bitirmen gerekiyor. Bugün başka bir tecrübe yaşamış olduk."

"Her yerde ofansif oyunu oynatacağız"

Ofansif oyunu oynatmaya devam edeceklerini belirten Sergen Yalçın, "Elimizdeki mevcut oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Biraz mantık değiştiririz daha fazla risk alırız ama en önemli tarafı camianın istediği oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Her yerde ofansif oyunu oynatacağız. Büyük takımlar ofansif oynamak zorunda çünkü arkasındaki kitleyi memnun etmek zorunda. Bundan sonra böyle oynayacağız. Kazanır mıyız bilemem. Başarısız olmak da var. Ekibimle beraber mevcut durumu bilerek geldik. Yapabileceğimizin en iyisi bu. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu oyun herkesin gözü önünde oynanan bir oyun. Herkes seyrediyor. Biz sadece işin ayrıntılarını biliyoruz. Belki oyuncu tercihlerimiz yanlış olabilir" açıklamasını yaptı.

"Karius sezon sonu bizimle olmayacak"

Kaleci Karius'un sezon sonunda takımla olmayacağını vurgulayan Yalçın, "Şu anda Karius ile oynuyoruz. Çok değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Sezon sonu muhtemelen bizimle olmayacak. Kaleciler de bazen şanssız olabiliyor. İyi kaleciler de çok kötü goller yerler. Topun gözü var derler. Topun niyeti varsa illa bir yerden giriyor. Oyuncuları yargılamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sezon sonuna yapabileceğimizin en iyisini yapacağız" dedi.