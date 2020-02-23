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23 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

23 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
 23 Şubat 2020 00:01
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23 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

(Denizli/11.30/14.00/16.00/17.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe yapacağı ziyaretin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak ve basın açıklaması yapacak, Öğretmenler ile Buluşma Programı'na iştirak edecek, Liselere Geçiş Sınavı ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya gelecek, Kültürpark Çadır Kenti'ni ziyaret edecek.

(Elazığ/10.15-16.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mardinli iş adamları ile buluşacak, Valiliği ve Artuklu Belediyesini ziyaret edecek.

- Yılmaz, Diyarbakır Öğretmenevi'nde AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışına katılacak, Valiliği ve Bağlar Belediyesini ziyaret edecek.

(Mardin/10.00-12.55/Diyarbakır/15.00-17.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde incelemede bulunacak, AK Parti Eceabat İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Çanakkale/11.00/14.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

SPOR

1- Süper Lig'in 23. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Malatya/13.30/Ankara/16.00)

2- TFF 1. Lig'de 23. hafta Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Altay-Adanaspor, İstanbulspor-Boluspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Giresun/14.00/İzmir/16.30/İstanbul/19.00)

3- 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Calista Luxury Resort'ta sona erecek.

(Antalya/09.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.15)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası PTT-Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları, Türk Hava Yolları-Beşiktaş, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/14.00/17.00/17.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmaları yapılacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları oynanacak.

8- Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu sona erecek.

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