Karamollaoğlu: Ne sağcıyım ne de solcu
Temel Karamollaoğlu, partisinin siyasi görüşü için "Ne sağcıyız ne de solcuyuz" ifadelerini kullandı.
|23 Şubat 2020 01:40
|Yazdır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, memleketi Sivas'ta, partisinin kanalında hem gazetecilerin sorularını cevaplandırdı, hem de gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Karamollaoğlu'nun gündeminde ise, partisinin hangi görüşten olduğu vardı.
"BİZ NE SOLCUYUZ NE DE SAĞCIYIZ"
Gazeteciler Karamollaoğlu'na, CHP ile yapılan ittifakı hatırlatarak Saadet Partisi'nin
"sağ merkezli mi yoksa sol merkezli mi"olduğuna dair soru yöneltti.
Saadet Lideri ise, partisinin sağ veya sol görüşte olmadığını belirterek,
"Biz ne solcuyuz ne de sağcıyız, biz hak yolundayız. Bizi nereye koymaya kalkarlarsa kalksınlar. Bizim ifadelerimiz çok net"şeklinde cevap verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|23 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Şubat 2020 00:01
|Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi
22 Şubat 2020 23:27
|Cumhurbaşkanı Erdoğan seramik fabrikası açtı
22 Şubat 2020 21:53
|ABD meclisi, firari FETÖ'cüleri ayakta alkışladı
22 Şubat 2020 21:38
|CHP kongresinde kadın delegeye sert sözler: Otur lan!
22 Şubat 2020 21:33
|Büyükelçi Ozan Ceyhun, hakkındaki iddiaları yanıtladı
22 Şubat 2020 21:16
|ABD'de Halk Bankası'nın talebine ret
22 Şubat 2020 21:06
|AK Parti'li Ceylan: Başbuğ efendi bizi suçluyor ama...
22 Şubat 2020 20:21
|Fahrettin Altun: Sabrımız çoktan taştı
22 Şubat 2020 20:10
|Bakan Soylu, Elazığ'da konteyner yerleşim alanlarını inceledi
22 Şubat 2020 20:00