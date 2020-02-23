Konya'da korkutan deprem
Konya'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|23 Şubat 2020 01:49
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Konya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Konya'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan
bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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