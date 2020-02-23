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Konya'da korkutan deprem

Konya'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 23 Şubat 2020 01:49
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Konya'da korkutan deprem

Konya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Derebucak ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Derebucak ilçesinde saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 14,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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