MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
Milli Eğitim Bakanlığı, Bayrak Törenleri Yönergesini değiştirdi
|23 Şubat 2020 01:58
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, değişen, gelişen ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı, Bayrak Törenleri Yönergesini değiştirdi. Yönerge için tıklayın
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