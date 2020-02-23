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MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayrak Törenleri Yönergesini değiştirdi
 23 Şubat 2020 01:58
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MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, değişen, gelişen ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı, Bayrak Törenleri Yönergesini değiştirdi. Yönerge için tıklayın

Memurlar.Net
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