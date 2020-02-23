Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi

Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu 2019/7 ve 2020/4 tercih işlemlerinde Sağlık Teknisyeni bölümlerinden sadece 'Acil Tıp Teknisyeni' bölümü mezunlarına kontenjan açılmıştır. Bunun dışındaki diğer sağlık teknisyenliği bölümü mezunlarına ise hiçbir kontenjan verilmedi.

Liseye geçiş sınavında yüksek puanlarla bu bölümleri tercih edip, 4 yıllık eğitim sonrasında Sağlık Meslek Liselerinden mezun olan adaylar, geçmiş alımlara güvenerek KPSS sınavına girdiklerini ancak kendilerine kontenjan verilmemesini bir haksızlık olarak görüyorlar.

Röntgen, Anestezi, Laboratuvar, Çevre Sağlığı teknisyenleri ile Tıbbi Sekreterler, ayni eğitim düzeyinden sadece bir bölüme 606 kontenjan verilirken diğer bölümlere hiç kontenjan verilmemesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtiyorlar.