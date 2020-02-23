1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ 2020/4 KPSS tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi

Sağlık Bakanlığının Şubat 2020 sözleşmeli sağlık personeli alımında, Acil Tıp Teknisyenleri dışında diğer sağlık teknisyenlerine hiç kontenjan vermemesi tepki topladı
 23 Şubat 2020 02:19
Yazdır
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi

Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu 2019/7 ve 2020/4 tercih işlemlerinde Sağlık Teknisyeni bölümlerinden sadece 'Acil Tıp Teknisyeni' bölümü mezunlarına kontenjan açılmıştır. Bunun dışındaki diğer sağlık teknisyenliği bölümü mezunlarına ise hiçbir kontenjan verilmedi.

Liseye geçiş sınavında yüksek puanlarla bu bölümleri tercih edip, 4 yıllık eğitim sonrasında Sağlık Meslek Liselerinden mezun olan adaylar, geçmiş alımlara güvenerek KPSS sınavına girdiklerini ancak kendilerine kontenjan verilmemesini bir haksızlık olarak görüyorlar.

Röntgen, Anestezi, Laboratuvar, Çevre Sağlığı teknisyenleri ile Tıbbi Sekreterler, ayni eğitim düzeyinden sadece bir bölüme 606 kontenjan verilirken diğer bölümlere hiç kontenjan verilmemesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtiyorlar.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Simülasyonlu 2020/4 KPSS Robotu yayında
12 Şubat 2020 16:16		 2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
12 Şubat 2020 13:48
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
12 Şubat 2020 09:03		 2019/6 ile yerleşenler göreve başlatılmazsa, yine mükerrer alım olacak
06 Şubat 2020 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:37 - Van'da İran'dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı tedavi altına alındı02:33 - Streç filme sarılan yolcu için açıklama02:24 - Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin iki günlük ziyaretçi sayısı02:19 - Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi01:58 - MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi01:49 - Konya'da korkutan deprem01:40 - Karamollaoğlu: Ne sağcıyım ne de solcu00:01 - 23 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Hamile kadını taksiye almayan şoför gözaltına alındı23:44 - Yeni koronavirüsün kuluçka süresi 27 güne ulaşabilir
23:38 - Sergen Yalçın: Karius sezon sonu bizimle olmayacak23:33 - Aile hekimi tedavi gördüğü hastanede intihar etti23:27 - Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi23:21 - Hayatını kaybeden öğretim görevlisi toprağa verildi23:16 - Filipinler'den gelin geldi, gönüllü İngilizce öğretiyor23:10 - Altın fiyatlarındaki artış gümüş sektörüne yaradı23:06 - 'Donmuş değil, donmamış baldan uzak durun'23:00 - Siirt'te mahsur kalan 3'ü öğretmen, 35 kişi kurtarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da korkutan deprem
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
Karamollaoğlu: Ne sağcıyım ne de solcu
23 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
Van'da İran'dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı tedavi altına alındı
Streç filme sarılan yolcu için açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin iki günlük ziyaretçi sayısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yanlış yazılan sözcükler 4
çarşaf böreği 1
abdolay diaby 1
didim 3
Tatil Yerleri 5
zaman 1
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 2
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 6
Fatma Çetinkaya 1
mortal kombat 1
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam