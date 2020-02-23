Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinin iki günlük ziyaretçi sayısı
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine iki günde gelen ziyaretçi sayısı toplam sayısı 8500 oldu
|23 Şubat 2020 02:24
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine iki günde gelen ziyaretçi sayısı toplam sayısı 8500 oldu
E-devlet uygulaması üzerinden kütüphaneye üye olan toplam okuyucu sayısı 27.744'e ulaştı.
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