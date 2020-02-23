Streç filme sarılan yolcu için açıklama
|23 Şubat 2020 02:33
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İçişleri Bakanlığınca bazı basın organlarında yer alan İstanbul Havalimanı'nda "bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edildiği" iddiasını incelemek üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu yolcunun 21 Ocak tarihinde sahte belge ile Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken engellendiği vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlgili yabancı 21, 22 ve 27 Ocak tarihlerinde 3 kez geri gönderilmeye çalışılmış ancak direnmesi ve son denemede uçakta giysilerini çıkartması sebebiyle geri gönderilememiş ve hakkında dördüncü defa işlem tesis edilerek 30 Ocak tarihinde geri gönderilebilmiştir. Ancak, tüm bu yaşananlara rağmen böyle bir uygulama kesinlikle kabul edilemez. İddiayı soruşturmak üzere Bakanlığımızca iki mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. İddianın doğruluğunun tespiti halinde sorumlular ile ilgili derhal gereği yerine getirilecektir."
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