Van'da İran'dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı tedavi altına alındı
|23 Şubat 2020 02:37
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İran'da korona virüs vakası ve can kaybı yaşanmasının ardından Van'da teyakkuz durumuna geçildi. Bugün öğle saatlerinde, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 Türk vatandaşında yüksek ateş görülmesi nedeniyle şahıslar tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilerek intaniye bölümünde tedavi altına alındı. 3 Türk vatandaşında korona virüs ile alakalı araştırma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan Hakkari'de bir anne ile çocuğunda yüksek ateş olması nedeniyle bölge hastanesine sevk edildikleri öğrenildi. Annenin sağlık durumunun düzeldiği, ancak yüksek ateşi devam eden çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
5 kişi tedaviye alındı
Valilik yetkilileri, tedbir maksatlı bölge hastanesinde yüksek ateşli 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı. Ancak herhangi bir virüs tespiti ile alakalı konuşmanın erken olduğunu bildirdi. Bu arada İran ile irtibatlı sınır kapılarının hepsinde yarından itibaren ateş ölçer sistemin devreye alınacağı kaydedildi.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışanların da lüzumsuz dedikodulara ve spekülasyonlara sebebiyet vermemek için ikaz edildikleri öğrenildi. Bölgedeki hastanelerde herhangi bir karantina kararı alınmazken, çalışan personelin daha hassas olmaları tavsiye edildi.
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