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PKK'lılar dağdan böyle indiriliyor

Dağlara örgütün gerçek yüzünü anlatan broşürler atılıyor. Örgütteki gençlere mektup gönderiliyor. İkna timleri de ailelerle irtibat kuruyor
 23 Şubat 2020 07:45
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PKK'lılar dağdan böyle indiriliyor

Ebru Karatosun ANKARA - Terörle mücadelede yeni yöntem PKK'ya ağır darbe vurdu. Jandarma ve Emniyet, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan gençler için ikna çalışması yürütüyor.

2018 yılında faaliyete geçirilen ikna çalışmalarında üç ayrı yöntem kullanılıyor. İlk olarak, dağlara örgütün gerçek yüzünü anlatan, ailesini ve yaşadığı yöredeki anılarını hatırlatan görsellerin yer aldığı Kürtçe ve Türkçe broşürler atılıyor. İkinci yöntem olarak örgütteki gençlere yine Kürtçe ve Türkçe mektup gönderiliyor. Mektuplarda gençlerin ailesiyle beraber geçirdiği bayram sabahları, sevdiği yemekler ve arkadaşlarıyla anıları anlatılıyor. Üçüncü yöntem olarak da, Jandarma ve Emniyet personelinden oluşan ikna timleri, ailelerle irtibat kuruyor.

HER TİMDE BİR KADIN

İkna kabiliyeti güçlü olan personel arasından seçilen timler, bu konuda özel bir eğitim görüyor. Çocuğunu terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, siyasi parti, karakol ya da polis aracılığıyla bu talebini iletiyor.

Daha sonra 2 ya da 3 kişilik ikna timi, ailelerle buluşuyor. Her timde mutlaka bir kadın bulunuyor. Anneyle irtibat kuran kadın görevli, çocuğunun durumuyla ilgili ve kendisiyle en son ne zaman irtibat kurduğuna dair bilgi alıyor. Daha sonra aileler aracılığıyla örgütten kaçmak isteyen gençlerle irtibata geçiliyor.

Güvenlik kaynakları, izlenimlerini şöyle anlatıyor: Bazı aileler hemen güvenmiyor. Tabii biz de öyle... Ancak 3 ya da 4'ncü görüşmeden sonra karşılıklı olarak güven duygusu oturuyor. İkna faaliyetlerindeki en büyük amacımız çocuğun daha fazla suça bulaşmadan, terör örgütünün elinden kurtarmak ve tekrar topluma kazandırmaktır. İkna timleri, yaklaşık 6 bin aileyle düzenli olarak görüşüyor.

Yapılan ikna çalışmalarında 2018 yılından bugüne kadar toplamda 477 terörist teslim oldu. 2018 yılında 165, 2019 yılında 273 ve 2020 yılının ilk 2 ayında 39 kişi örgütten kaçarak devlete sığındı. İkna çalışmalarının devam edeceğini ifade eden güvenlik kaynakları "Bu faaliyetler terörle mücadelenin yumuşak güç unsurudur. Güvenlik kuvvetlerimiz tarafından sürdürülen başarılı çalışmalar ve terör örgütünün kirli yüzünün ortaya konulması neticesinde önümüzdeki dönemde de örgütten kopmaların artarak devam edeceği değerlendirilmektedir" dedi.
Türkiye
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