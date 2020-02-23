Üç sektöre talep yağıyor

İhracatçılar, dünyanın en büyük ihracatçısı Çin'in Koronavirüs salgını nedeniyle kaybettiği pazarlarda daha aktif olabilmek için harekete geçti. Özellikle Türkiye'nin elinin güçlü olduğu pazarlar ihracatçının radarına girdi. Koronavirüs salgınıyla birlikte Çin'deki üretimin yavaşlamasının ardından kimya, hazır giyim ve çelik sektörlerinde Türk firmalarına siparişlerde artış dikkati çekiyor.

DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ ÇİN'DE

Çin'deki fabrikaların durmasıyla bazı küresel alıcılar, siparişlerini Türk firmalarına yönlendirirken bu ülkeye yoğun ihracatı bulunan maden ve doğal taş sektöründe ise gelişmeler yakından takip ediliyor. Salgının Türkiye'nin dış ticaretine olan etkileriyle ilgili ilk değerlendirmeler ise sektörlere göre farklılık arz ediyor. Örneğin, Çin'e yıllık yaklaşık 700 milyon dolar ihracatı bulunan doğal taş sektörü, virüsün piyasaya etkisini dikkatle takip ediyor. Mermer ve travertende Türkiye'nin açık ara en büyük müşterisi konumundaki Çin'de limanlarda yükleme boşaltmanın aksaması ve inşaat projelerinin duraksaması bu ülkeye yapılan sevkiyatlara yansıyor.

HAZIRGİYİMDE İBRE TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Hazır giyimde özellikle dokuma kumaşlara dayalı üretim yapan ve büyük kapasitesi bulunan Türk şirketlerinin Çin'deki üretimin durmasının getirdiği boşluğu doldurmada etkili bir rol oynayacağı belirtiliyor. Avrupalı büyük alıcıların özellikle hızlı sipariş ürünleri için Türk firmalarına dönüş yaptıkları, sektördeki boş kapasitenin bu siparişler nedeniyle dolacağı konuşuluyor.

TEKSTİLDE İSTİHDAM 1 MİLYONU GEÇTİ

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri'nin (İTKİB) ev sahipliğinde düzenlenen Hazır Giyim, Tekstil, Deri ve Halı Sektörleri Çalıştay'ın konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sektörün istihdamı tam rakam olarak 1 milyon 67 bin 23 kişi oldu. El birliğiyle çalışarak bunu katlayacağımıza inanıyorum. Bulunduğumuz pazarlarda daha güçlenerek devam ediyoruz ve buna devam edeceğiz. Kaliteli yenilikçi üretim anlayışımızla, katma değerli üretim anlayışımızla ve rekabetçiliğimiz ve hızlı teslimatımızla bundan sonrada her türlü tedbiri müşterek alarak devam edeceğiz" dedi.

ÇİN'DEN 1 PUANLIK SİPARİŞ KAYMASI 2 MİLYAR DOLAR DEMEK

Aynı toplantıda konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe "Koronavirüs salgını nedeniyle temsilcilerini Çin'e gönderemeyen uluslararası markalar, alternatif arayışındalar. Avrupa ve ABD merkezli markalar yaklaşık bir aydır kumaş, yan sanayi ve fiyat konusunda firmalarımızla görüşmeler yapıyorlar. Döviz kuru daha rekabetçi fiyat vermemize imkan sağlıyor. Çin'den yüzde 1'lik sipariş kayması durumunda bile sadece hazır giyim ihracatımızda yaklaşık 2 milyar dolar artış yakalayabiliriz. Tekstil, deri ve halı sektörlerindeki yansımalarla bu rakam 3 milyar doların üzerine çıkabilir" bilgisini verdi.

Kimya ihracatı için fırsat

Türkiye'nin en önemli sektörlerinden kimya sanayiinin temsil edildiği, "Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği"nin (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Haluk Erceber ise "Çin'de ortaya çıkan koronovirüs salgını, sektör açısından olumlu. Özellikle AB ülkelerinden daha fazla sipariş gelecek ve ihracat rakamlarımız artacaktır. Kimya sektörü 2019 yılı itibarıyla 17.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, ithalat rakamı ise 36.3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığından yüzde 59 pay alıyoruz. Üretimde yüzde 75 ithal hammadde kullanılmaktadır. Ham maddenin yüzde 55'i ise Çin'den geliyor. Ancak koronavirüs sonrası bu ithalatın başka ülkelere kayacağını görmekteyiz " bilgisini verdi.

Çelik sevkiyatı hızlandı

Türkiye'nin Çin'i hedef pazar ilan ettiği kuru ve yaş meyve sebze sektörlerinde de tanıtım etkinliklerine bir süre ara verildi. Gıda sektöründe Çin pazarından gelecek talepleri izleyen ihracatçılar, bir iki hafta içinde bu ülke için yol haritası belirleyecek. TİM Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Birol Celep, Çin marketlerindeki stok durumunu bilmediklerini, bu ülkeye belli ürünlerde bir miktar ihracat artışı yaşanabileceğini ifade etti. Çin'in duraksamasının somut etkilerinin görüldüğü sektörlerden biri de demir çelik sektörü oldu. Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan bu ülkedeki fabrikaların üretimlerini azaltmasıyla son 15 günde Türk çelik ihracatçıları Asya ve Afrika pazarlarına çelik sevkiyatlarını hızlandırdı. Afrika ülkelerine çelik mamulü satışlarındaki artış yüzde 15'lere ulaşırken Türk ihracatçılarının bir süredir girmekte zorlandığı Singapur, Hong Kong, Filipinler, Malezya ve Bangladeş'ten de yeni sipariş haberleri gelmeye başladı.