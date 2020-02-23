Her şey akıllandı!

Yapay zeka ve nesnelerin interneti... Günümüzün iki önemli teknolojisi. Bunlar üzerinde çalışmayan firma yok. Alman dev Bosch bu konuda atakta olan firmalardan. Almanya Berlin'de, 19-20 Şubat tarihlerinde düzenlediği 'Connected World 2020' etkinliğinde bu yıl da yapay zeka vurgusu yaparak, yeni çözümlerini sergiledi. Ağa bağlı dünyada en son trendleri ve gelişmeleri sergileyen 80'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre; Bosch CEO'su Volkmar Denner, yapay zekanın Bosch açısından hayati öneme sahip olduğunu ve 2025 itibariyle tüm Bosch ürünlerinin ya yapay zeka içermesini ya da yapay zeka yardımıyla geliştirilmiş veya üretilmiş olmasını hedeflediklerini söyledi. Denner, şirketin yapay zeka etik kurallarını da açıklarken, "Yapay zekanın insanlara hizmet etmesi gerekir. Yapay zeka etik kurallarımız, çalışanlarımıza akıllı ürünlerin geliştirilmesi konusunda rehberlik sağlıyor. Amacımız insanların yapay zeka ürünlerimize güvenmesini sağlamak" dedi. Bosch'un yapay zeka etik kuralları, insan gözetimi olmadan yapay zekanın insanlar hakkında herhangi bir karar almamasını şart koşuyor. Bunun yerine yapay zeka insanlara bir araç olarak hizmet vermeli. Bosch tarafından geliştirilen yapay zeka ürünlerinde, teknolojinin verdiği kararlarda kontrol insanlarda olmalıdır.

Bosch'un Connected World 2020'de sergilediği çözümlerden biri Home Connect Plus. Akıllı ev sistemleri konusunda ürünü ve çözümü bulunan bütün markaların tek noktadan kontrol edilmesini sağlayacak bir platform. Yani TP Link, Ikea, Somfy, Yale, Philips gibi markaların akıllı evle ilgili çözümleri Home Connect Plus'la tek noktadan kontrol edilebilecek. Hepsi için ayrı ayrı mobil uygulama kullanmaya gerek kalmayacak. Bosch, şu anda 40 partnerle yola çıktı. Ülkelerde yerel partnerlerle bu sayının artırılması hedefleniyor. Çözüm, eylül ayında IFA fuarında tanıtılacak. İlk olarak Almanya'da kullanılacak, sonra uluslararası pazarlara açılacak.

Artan otomasyon ve bağlanabilirlik, araçların elektronik mimarisine olan talebi artırıyor. Bosch araç bilgisayarları, 2020'den itibaren araçlarda bilgisayar gücünü bin kat artıracak. Bosch şimdiden otonom sürüş, güç aktarım mekanizması ve bilgilendirici eğlence sistemleri ile sürücü destek sistemlerinin birleştirilmesi için bu türden bilgisayarlar üretiyor. Bosch'un Battery in the Cloud servisi, elektrikli otomobillerde bataryaların ömrünü uzatıyor. Bosch'un entegre yeniden şarj etme ve navigasyon çözümü Convenience Charging, kesin mesafe tahmini, yeniden şarj etme duraklarını da içeren güzergah planlama ve kolay yeniden şarj etme ve ödeme imkanı da sağlıyor.

Bosch.io bünyesinde akıllı tarım uygulamaları da var. Deepfield Connect adıyla sensör tabanlı çözümler çiftçilerin riskini azaltırken, hasatın kalitesini artırıyor. Deepfield Connect Tarla Takibi'yle, don, sıcaklık, kuraklık ve su basması gibi durumlarda anında bildirimle sebze ve meyvelerin zarar görmesine engel olunuyor. Tarla Takibi, tüm veriyi doğrudan akıllı telefonuna getiriyor. Süt Takibi modülüyle ise hayvan sahibi çiftçiler, süt tanklarının ana özelliklerini ve içlerini takip edebiliyor. Tank arızaları gibi kritik durumlardan sakınılmasını sağlıyor. Akıllı Sulama sistemi ise zeytin yetiştiriciliğinde su kullanımının optimize edilmesini sağlıyor.

Bosch Help Connect, kaza geçirenler için hızlı şekilde yardım sunuyor. Evde, bisiklette, otomobilde, sporda kaza geçirenlere yardım sunan bir hizmet. Bir akıllı telefon uygulaması olan bu çözüm, hayat kurtaran bilgileri Bosch servis merkezleri aracılığıyla acil servislere iletiyor. Çözüm, akıllı telefon sensörleri veya aracın destek sistemleri aracılığıyla kazaların otomatik olarak algılanmasını sağlıyor. Bosch, MSC motorsiklet denge kontrol sisteminde yer alan hızlanma sensörlerine akıllı çarpışma algoritması da ekledi.