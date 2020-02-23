1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her şey akıllandı!

Yapay zeka ve nesnelerin interneti; evleri, tarımı ve araçları akıllandırıyor. Yakın gelecekte hayatımızdaki her şeyin akıllanacağı tahmin ediliyor
 23 Şubat 2020 08:30
Yazdır
Her şey akıllandı!

Yapay zeka ve nesnelerin interneti... Günümüzün iki önemli teknolojisi. Bunlar üzerinde çalışmayan firma yok. Alman dev Bosch bu konuda atakta olan firmalardan. Almanya Berlin'de, 19-20 Şubat tarihlerinde düzenlediği 'Connected World 2020' etkinliğinde bu yıl da yapay zeka vurgusu yaparak, yeni çözümlerini sergiledi. Ağa bağlı dünyada en son trendleri ve gelişmeleri sergileyen 80'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre; Bosch CEO'su Volkmar Denner, yapay zekanın Bosch açısından hayati öneme sahip olduğunu ve 2025 itibariyle tüm Bosch ürünlerinin ya yapay zeka içermesini ya da yapay zeka yardımıyla geliştirilmiş veya üretilmiş olmasını hedeflediklerini söyledi. Denner, şirketin yapay zeka etik kurallarını da açıklarken, "Yapay zekanın insanlara hizmet etmesi gerekir. Yapay zeka etik kurallarımız, çalışanlarımıza akıllı ürünlerin geliştirilmesi konusunda rehberlik sağlıyor. Amacımız insanların yapay zeka ürünlerimize güvenmesini sağlamak" dedi. Bosch'un yapay zeka etik kuralları, insan gözetimi olmadan yapay zekanın insanlar hakkında herhangi bir karar almamasını şart koşuyor. Bunun yerine yapay zeka insanlara bir araç olarak hizmet vermeli. Bosch tarafından geliştirilen yapay zeka ürünlerinde, teknolojinin verdiği kararlarda kontrol insanlarda olmalıdır.

Akıllı eve tek giriş!

Bosch'un Connected World 2020'de sergilediği çözümlerden biri Home Connect Plus. Akıllı ev sistemleri konusunda ürünü ve çözümü bulunan bütün markaların tek noktadan kontrol edilmesini sağlayacak bir platform. Yani TP Link, Ikea, Somfy, Yale, Philips gibi markaların akıllı evle ilgili çözümleri Home Connect Plus'la tek noktadan kontrol edilebilecek. Hepsi için ayrı ayrı mobil uygulama kullanmaya gerek kalmayacak. Bosch, şu anda 40 partnerle yola çıktı. Ülkelerde yerel partnerlerle bu sayının artırılması hedefleniyor. Çözüm, eylül ayında IFA fuarında tanıtılacak. İlk olarak Almanya'da kullanılacak, sonra uluslararası pazarlara açılacak.

Araç bilgisayarları

Artan otomasyon ve bağlanabilirlik, araçların elektronik mimarisine olan talebi artırıyor. Bosch araç bilgisayarları, 2020'den itibaren araçlarda bilgisayar gücünü bin kat artıracak. Bosch şimdiden otonom sürüş, güç aktarım mekanizması ve bilgilendirici eğlence sistemleri ile sürücü destek sistemlerinin birleştirilmesi için bu türden bilgisayarlar üretiyor. Bosch'un Battery in the Cloud servisi, elektrikli otomobillerde bataryaların ömrünü uzatıyor. Bosch'un entegre yeniden şarj etme ve navigasyon çözümü Convenience Charging, kesin mesafe tahmini, yeniden şarj etme duraklarını da içeren güzergah planlama ve kolay yeniden şarj etme ve ödeme imkanı da sağlıyor.

Çiftçinin bildirimi cepte

Bosch.io bünyesinde akıllı tarım uygulamaları da var. Deepfield Connect adıyla sensör tabanlı çözümler çiftçilerin riskini azaltırken, hasatın kalitesini artırıyor. Deepfield Connect Tarla Takibi'yle, don, sıcaklık, kuraklık ve su basması gibi durumlarda anında bildirimle sebze ve meyvelerin zarar görmesine engel olunuyor. Tarla Takibi, tüm veriyi doğrudan akıllı telefonuna getiriyor. Süt Takibi modülüyle ise hayvan sahibi çiftçiler, süt tanklarının ana özelliklerini ve içlerini takip edebiliyor. Tank arızaları gibi kritik durumlardan sakınılmasını sağlıyor. Akıllı Sulama sistemi ise zeytin yetiştiriciliğinde su kullanımının optimize edilmesini sağlıyor.

Kazalarda hayat kurtarıyor

Bosch Help Connect, kaza geçirenler için hızlı şekilde yardım sunuyor. Evde, bisiklette, otomobilde, sporda kaza geçirenlere yardım sunan bir hizmet. Bir akıllı telefon uygulaması olan bu çözüm, hayat kurtaran bilgileri Bosch servis merkezleri aracılığıyla acil servislere iletiyor. Çözüm, akıllı telefon sensörleri veya aracın destek sistemleri aracılığıyla kazaların otomatik olarak algılanmasını sağlıyor. Bosch, MSC motorsiklet denge kontrol sisteminde yer alan hızlanma sensörlerine akıllı çarpışma algoritması da ekledi.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor'
22 Şubat 2020 17:23		 17. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı
22 Şubat 2020 15:42
İstenmeyen SMS hortladı
22 Şubat 2020 08:05		 Milli elektrikli trenin raylara iniş tarihi açıklandı
21 Şubat 2020 16:02
Twitter, yalan haberlere turuncu uyarı rozeti koyacak!
21 Şubat 2020 15:56		 Amatör telsizcilerin geliştirdiği 'amatörcell' afetlerde hayat kurtaracak
21 Şubat 2020 15:15
Samsung'tan kullancıları telaşlandıran mesaj!
20 Şubat 2020 23:23		 Milli fırkateyn projesi hız kazanıyor
20 Şubat 2020 23:03
Siber saldırılara karşı yeni yol haritası
20 Şubat 2020 18:54		 Google'dan uygulamalara konum sınırlaması
20 Şubat 2020 18:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da korkutan deprem
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
Van'da İran'dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı tedavi altına alındı
Karamollaoğlu: Ne sağcıyım ne de solcu
Streç filme sarılan yolcu için açıklama
İnfazda kapsam genişleyebilir
Risk algısı altını uçurdu
Parayı fabrikaya gömdük
Memurların ödül, huzur hakkı ve taltif tutarları ne kadar oldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20.02.2020 sporting lizbon vs başakşehir maçı 1
aklından geçeni söylemek 2
ersun yanal 1
abdolay diaby 1
maske 3
intikam soğuk yenen bir yemektir 7
cumartesi 2
zaman 1
Misafirlikte uyumak 3
atakan kayalar 2
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam