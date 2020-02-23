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Meteorolojiden iki bölgeye 'çığ' uyarısı-Haritalı

Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Çarşamba gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
 23 Şubat 2020 08:05
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Meteorolojiden iki bölgeye 'çığ' uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Çarşamba gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Memurlar.Net
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