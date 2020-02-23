İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ikinci el otomobil fiyatına satılan İran safranının kilosu, ürünün bollaşmasıyla birlikte 70 bin TL'den 42 bin TL'ye kadar düşünce, aktarlar uğrak yeri oldu. İran safranına alternatif olan İspanya safranın fiyatı ise 40 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar indi
|23 Şubat 2020 09:02
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Marmarislilerin ve yerleşik yaşayan yabancıların kış aylarında en çok alışveriş yaptığı mekanlar arasında aktarlar geliyor. Aktarlar da en pahalı baharatlar arasında İran ve İspanya safranı başı çekiyor. Geçen sene İran safranının kilosu 70 bin TL'ye satılırken, bu yıl ürünün piyasada bol olması fiyatını 42 bin TL'ye kadar düşürdü. İspanya safranın kilo fiyatı ise 40 bin TL'den 30 bin TL'ye geriledi.
Şifa deposu olduğu, kanserin de aralarında bulunduğu birçok sağlık sorununa karşı alternatif tedavilerden kullanıldığı bilinen safranın fiyatının düşmesini fırsat bilenler soluğu aktarlarda aldı.
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