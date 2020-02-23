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Türk polisi Sırbistan sınırında FETÖ için ortak devriyede

Sırbistan'la yapılan sınır devriye anlaşması FETÖ başta olmak üzere terör örgütü mensuplarının kaçışlarının engellenmesinde etkili rol oynayacak. Sırada Bulgaristan ve Hırvatistan var
 23 Şubat 2020 09:15
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Türk polisi Sırbistan sınırında FETÖ için ortak devriyede

Sırbistan ile Türkiye arasında imzalanan ve Türk polisinin Sırbistan güvenlik güçleriyle birlikte Sırp sınır kapısında ortak devreyi görevi yürütmesini öngören anlaşmaya yenileri ekleniyor. Dışişleri Bakanlığı, benzer anlaşmalar için Bulgaristan ve Hırvatistan ile görüşmelere başladı.

Her iki ülkeyle anlaşma sağlanırsa, Türk polisi Hırvatistan ve Bulgaristan'a gönderilecek. Bu sınırları kullanan tüm Türk vatandaşları için kontrolleri Türk polisleri sağlayacak. Hem Türk turistlerin hem de Türk nakliyecilerin bu ülkelere giriş ve çıkışlarında yaşayabilecekleri problemler çözülecek hem de göçmen kaçakçılığı gibi yasa dışı geçişler takip edilecek. Anlaşma sayesinde Türkiye'den yasadışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK örgüt üyeleri bu ülkelere girişte anında tespit edilerek, Türkiye'ye iade edilecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda konuştu. Kıran şunları kaydetti:

ÇALIŞMA SÜRÜYOR

"15 Temmuz'a karşı ülkemizle en güçlü dayanışma gösteren ülkelerden biri de Sırbistan'dı. FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen kişilerden ikamet izni olmayanları Sırbistan sınır dışı etti. 21 FETÖ iltisaklı kişiye Sırbistan'a giriş yasağı uygulandı. Yine FETÖ iltisaklı 69 kişi sınırdan geri gönderildi. Özellikle Hırvatistan ve Bulgaristan'la benzer anlaşma için görüşmelerimizin sürdüğünü söyleyebilirim. Ama şu anda olgunlaşmış, henüz olgunlaşma aşamasına gelmiş bir çalışma yok. Bu iki ülkeyle buna benzer bir işbirliğine gitmeyi arzu ediyoruz, görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

TÜRK POLİSİ SIRBİSTAN'A GİDECEK

Kıran şunları söyledi: "Sırbistan ile yapılan anlaşmayla hem tatil yolunda olan Türk vatandaşları ile Avrupa ülkelerine yük taşıyan nakliye araçlarının herhangi bir problemle karşılaşmaması sağlanmış hem de sahte belgelerle Avrupa ülkelerine kaçma teşebbüsünde bulunabilecek terör örgütü üyelerinin tespiti ve yakalanması hedeflenmişti. Anlaşma TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti. Genel Kurul'da yasalaşmasıyla birlikte Türk polisleri Sırbistan'a giderek, Sırp sınır kapısında Sırp polisleri ile ortak devriye yapacak. Bulgaristan ve Hırvatistan ile de anlaşma sağlanırsa, Türk polisleri hem Bulgaristan'a hem de Hırvatistan'a gönderilecek."

YELDA GÖKDAĞ
Akşam
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