Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu
|23 Şubat 2020 10:12
|Yazdır
Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.
Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor.
İstihbarat birimlerince ikna edilen ve Suriye'nin kuzeyinden kaçan terörist, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akademideki kripto FETÖ'cülerin tespiti için 'FETÖMETRE' önerisi
23 Şubat 2020 11:05
|Türk polisi Sırbistan sınırında FETÖ için ortak devriyede
23 Şubat 2020 09:15
|FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
23 Şubat 2020 08:15
|PKK'lılar dağdan böyle indiriliyor
23 Şubat 2020 07:45
|FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
22 Şubat 2020 16:26
|FETÖ'den gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı
22 Şubat 2020 15:54
|Hatay'daki komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest bırakıldı
22 Şubat 2020 14:40
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı
22 Şubat 2020 14:38
|Mersin'de komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest
22 Şubat 2020 14:30
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
22 Şubat 2020 13:16