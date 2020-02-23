1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köy okulu öğretmeni sınıfı sinema salonuna çevirdi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir köy okulunda müdür olan Büşra Gümüş, sınıfı sinema salonuna çevirerek öğrencilerin film izlemesini sağladı
 23 Şubat 2020 10:43
Yazdır
Köy okulu öğretmeni sınıfı sinema salonuna çevirdi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir köy okulunda müdür olan Büşra Gümüş, sınıfı sinema salonuna çevirerek öğrencilerin film izlemesini sağladı.

Uludere'ya bağla Hilal beldesi Gül Bahçesi Anaokulu müdiresi Büşra Gümüş, öğrencilerinin ufkunu genişletmek, sanatı ve sinemayı sevdirmek için kolları sıvadı. Öğrencilerin film izlemeleri isteyen Büşra öğretmen bir sınıfı sinema salonuna çevirdi. Büşra öğretmen tarafından sinema salonuna çevrilen sınıfta öğrenciler film izlemenin keyfini çıkardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, öğretmenliğin hakkını veren, öğrencilerine yaşamı, sanatı, sinemayı sevdirmeye çalışan ve bu ülkenin yarınlarına en büyük katkılardan birini sağlayan Büşra Gümüş'ü gönülden tebrik ettiklerini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Filipinler'den gelin geldi, gönüllü İngilizce öğretiyor
22 Şubat 2020 23:16		 Siirt'te mahsur kalan 3'ü öğretmen, 35 kişi kurtarıldı
22 Şubat 2020 23:00
İntihar eden ilkokul öğretmeni toprağa verildi
22 Şubat 2020 22:04		 Denizli'de 2020 öğretmen, 2020 öğrenci velisini ziyaret etti
20 Şubat 2020 22:43
20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
20 Şubat 2020 11:13		 Engelli müzik öğretmeni öğrencilere notaları sevdirdi
19 Şubat 2020 20:38
Mücahit Öğretmenin kök hücre tedavisine başlandı
18 Şubat 2020 22:16		 Öğrencileri döven sözleşmeli öğretmen görevden alındı
18 Şubat 2020 21:26
Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı
18 Şubat 2020 21:16		 Öğrencilerine her sabah çorba pişiren öğretmen
17 Şubat 2020 09:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Sıfır otomobile ilgi 'tam gaz' devam ediyor11:08 - Ticaret müşavirleri artık 'bir tık uzaklıkta'11:05 - Akademideki kripto FETÖ'cülerin tespiti için 'FETÖMETRE' önerisi11:00 - İran'da deprem oldu... Van'da 7 kişi hayatını kaybetti10:59 - Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek10:56 - Van Valiliği'nden deprem açıklaması10:53 - Özel okullara giden öğrencilerin sayısı 1,5 milyonu buldu10:47 - Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı10:46 - YÖK'ten uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü hakkında eşdeğerlik kararı10:43 - Köy okulu öğretmeni sınıfı sinema salonuna çevirdi
10:32 - Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bine yaklaştı10:27 - İran'daki deprem Van'da hasara neden oldu: Yaralılar var10:23 - Sıfır otomobilde hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı10:19 - Doğu'daki 6 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor10:12 - Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu10:02 - Güpegündüz apartmanın kapısını çaldılar09:51 - 13 milyona yakın emeklinin gözü promosyonda09:41 - Sezon sonuna doğru ıspanak tahtını geri alıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İran'da deprem oldu... Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
Konya'da korkutan deprem
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
İnfazda kapsam genişleyebilir
Parayı fabrikaya gömdük
Memurların ödül, huzur hakkı ve taltif tutarları ne kadar oldu?
Risk algısı altını uçurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 2
filozof vs matematikçi 1
girls like you 1
kombo 1
alexander sorloth 1
aklından geçeni söylemek 1
çarşaf böreği 1
Es Reicht 2
yanlış yazılan sözcükler 1
zaman 1
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam