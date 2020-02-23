1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Şanlıurfa'da sürekli baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanelerde bir türlü sağlığına kavuşamayan 3 çocuk annesi genç kadın, son olarak tavsiye üzerine başvurduğu Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlığına kavuştu. Yatalak ve bilinci kapalı olarak hastaneye götürülen kadın, 15 günlük tedavi sonucunda yürüyerek taburcu oldu.
 23 Şubat 2020 10:47
Yazdır
Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Şanlıurfa'da sürekli baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanelerde bir türlü sağlığına kavuşamayan 3 çocuk annesi genç kadın, son olarak tavsiye üzerine başvurduğu Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlığına kavuştu. Yatalak ve bilinci kapalı olarak hastaneye götürülen kadın, 15 günlük tedavi sonucunda yürüyerek taburcu oldu.

Şanlıurfa'da sürekli baş ağrısı şikayeti ile birçok hastaneye başvuran 3 çocuk annesi Huriye Dağ (23), bir türlü sağlığına kavuşamayarak yatağa mahkum oldu. Dağ, şikayetlerinin artması üzerine yakınları tarafından Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada doktorlar tarafından filmi çekilen kadına beyin damarı tıkanıklığı teşhisi konuldu. Hastalığı tespit edilen kadına yakınlarının isteği üzerine anjiyo yapıldı. Yatalak ve bilinci kapalı olarak geldiği hastaneden 15 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu olan Dağ, emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

"15 günde sağlığına kavuştu"

Beyin damarı tıkanıklığı hastalarında erken tanı ile tedavinin çok önemli olduğunu dile getiren Haran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Ethemoğlu, tedavi ile hastaların özürlü kalmasının da önüne geçildiğini vurguladı. Ethemoğlu, "Hastamız sürekli baş ağrısı şikayeti ile hastanemize yakınları tarafından getiriliyor. Baş ağrısından sonra görme bulanıklığı oluşuyor. Hasta hastanemize gelmeden önce diğer hastanelere başvuruyor. Yapılan MR filminde damar tıkanıklığı ve durumunun kötüye yönelmesinden dolayı tavsiye üzerine tarafımıza yönlendiriliyor. Beyin damarı hastalığı özellikle özürlülük bırakan ve erken dönemde tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Hemen hastamızda tedavi sürecine başladık. İlk 4,5 saate damardan uyguladığımız pıhtı ilaçları veriyoruz. 4,5 saati geçen hastalarda ise durumuna göre tedavi ediliyor. Bu hastamız 4,5 saatlik dönemi geçmişti. Hastamız anjiyoya alınarak, pıhtının alınması şeklinde uygulama yapılarak çok ciddi faydalar gördü. Hastamız buraya geldiğinde yürüme bozukluğu çok belirgindi ama şuan yürüme dengesi normalle döndü. Ve hastamız yürüme vaziyetinde taburcu ediyoruz" ifadelerini kulandı.

Sağlığına kavuşarak taburcu olan Huriye Dağ, emeği geçen tüm doktorlara teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
13 milyona yakın emeklinin gözü promosyonda
23 Şubat 2020 09:51		 Meteoroloji il il uyardı... Kar ve yağmur geliyor
23 Şubat 2020 08:05
Konya'da korkutan deprem
23 Şubat 2020 01:49		 Konyalı öğrencilerin karda zorlu eğitim yolculuğu
22 Şubat 2020 22:33
Kadın girişimci hibeyle çiftliğini ve mandırasını kurdu
22 Şubat 2020 22:27		 Düğünlerde 'imitasyon' altın dönemi
22 Şubat 2020 21:11
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakımda
22 Şubat 2020 20:45		 Ayağı kangren olan Ekin'in tedavisine başlandı
22 Şubat 2020 20:33
Meteorolojiden yağış uyarısı
22 Şubat 2020 20:04		 Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı
22 Şubat 2020 17:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:13 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:10 - Sıfır otomobile ilgi 'tam gaz' devam ediyor11:08 - Ticaret müşavirleri artık 'bir tık uzaklıkta'11:05 - Akademideki kripto FETÖ'cülerin tespiti için 'FETÖMETRE' önerisi11:00 - İran'da deprem oldu... Van'da 7 kişi hayatını kaybetti10:59 - Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek10:56 - Van Valiliği'nden deprem açıklaması10:53 - Özel okullara giden öğrencilerin sayısı 1,5 milyonu buldu10:47 - Yatalak geldiği hastaneden yürüyerek çıktı10:46 - YÖK'ten uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü hakkında eşdeğerlik kararı
10:43 - Köy okulu öğretmeni sınıfı sinema salonuna çevirdi10:32 - Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bine yaklaştı10:27 - İran'daki deprem Van'da hasara neden oldu: Yaralılar var10:23 - Sıfır otomobilde hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı10:19 - Doğu'daki 6 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor10:12 - Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu10:02 - Güpegündüz apartmanın kapısını çaldılar09:51 - 13 milyona yakın emeklinin gözü promosyonda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İran'da deprem oldu... Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
Konya'da korkutan deprem
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
İnfazda kapsam genişleyebilir
Parayı fabrikaya gömdük
Memurların ödül, huzur hakkı ve taltif tutarları ne kadar oldu?
Risk algısı altını uçurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20.02.2020 sporting lizbon vs başakşehir maçı 1
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 1
filozof vs matematikçi 1
Folie a deux 1
aklından geçeni söylemek 1
belirsizlik 2
elanur akıncı 2
beni bana bırakın 1
abdolay diaby 1
gülmek 2
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam