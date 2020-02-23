İran'da deprem oldu... Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi
|23 Şubat 2020 11:00
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İçişleri Bakanı Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.
Soylu: "(İran'daki deprem) AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu belirtiliyor"
(İran'daki deprem) 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."Van Valiliği'nden deprem açıklaması İran'daki deprem Van'da hasara neden oldu: Yaralılar var Koronavirüs ile uğraşan İran'da deprem
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