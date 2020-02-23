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Ticaret müşavirleri artık 'bir tık uzaklıkta'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Hayata geçirdiğimiz 'Müşavire Danışın' uygulaması sayesinde iş dünyamızın ticaret müşavir ve ataşelerimizle iletişimini kolaylaştırmayı, etkinleştirmeyi amaçlıyoruz
 23 Şubat 2020 11:08
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Ticaret müşavirleri artık 'bir tık uzaklıkta'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın dijitalleşme çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini ve "Müşavire Danışın" uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, iş dünyasının ticaret müşavir ve ataşelere sorularını, taleplerini bu sistem üzerinden ileterek hızlı bir şekilde yanıt alabileceklerini bildirdi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pekcan, Bakanlığın yurt dışı teşkilatı ile merkez birimleri arasında hızlı bilgi paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak, yurt dışı teşkilatında görevli Bakanlık temsilcilerinin faaliyetlerini, programlarını takip etmek, çalışmalarında etkinlik ve verimliliği geliştirmek üzere "Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi"ni devreye aldıklarını anlattı.

Pekcan, sistem sayesinde ticaret müşavirlerinin ihtiyaç duydukları bilgi, belge, rapor ve sunumlara online erişebildiklerini, ayrıca gerçekleştirdikleri faaliyetler ile görev yaptıkları ülkelerdeki ekonomik, ticari nitelikteki bilgilerin, pazara giriş fırsatlarının Bakanlığa iletilmesinin hızlandırıldığını vurguladı.

Bu kapsamda çalışmaların programlandığını, faaliyetlerin raporlanabildiğini, aynı zamanda daha sonra görev yapacak müşavir ya da ataşeler için yol gösterici nitelikte veri tabanı oluşturulmasının sağlandığını belirten Pekcan, böylece daha güçlü ve erişilebilir bir kurumsal hafızaya ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

Pekcan, Bakanlığın dış temsilcilik operasyonları çerçevesinde bugün itibarıyla 92 ülke 129 merkezde 162 ticaret müşaviri ve ataşesi ile hizmet verdiklerini belirterek, söz konusu sistem içerisinde geliştirdikleri "Müşavire Danışın" modülü ile ticaretin önündeki bir engelin daha ortadan kalkacağını ifade etti. Pekcan, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz 'Müşavire Danışın' uygulaması sayesinde iş dünyamızın ticaret müşavir ve ataşelerimizle iletişimini kolaylaştırmayı, etkinleştirmeyi amaçlıyoruz. İş dünyamızın yurt dışındaki ilk temas noktası Türkiye'den kilometrelerce uzaklıktaki ticaret müşavirlerimiz, bu uygulama ile dış ticaret erbabının ve yatırımcıların yurt dışı pazarlara ilişkin sorularını doğrudan sistem üzerinden yanıtlayabilecek. Uygulama üzerinden gelen talepler ilgili müşavirliğimize doğrudan yönlendirilecek ve en kısa sürede cevaplandırılacak. Dış temsilciliklerimize iletilen firma taleplerinin, başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlayacak uygulamayı 2 Ocak'ta iş dünyamızın hizmetine sunduk. Artık ticaret erbabı ve yatırımcılar ticaret müşavir ve ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle ilgili sorularını o ülkeye gitmeden yönlendirebilecek, müşavirlerimiz tarafından hızla gönderilen yanıtlar uygulama üzerinden takip edilebilecek."

- Yönlendirici "karar ağacı" ihracatçıya yol gösterecek

Pekcan, söz konusu uygulama kapsamında ayrıca iş insanlarının doğru bilgi ve belge platformlarına zamanında erişimini sağlamak amacıyla "karar ağacı"nın da kurgulandığına dikkati çekerek, ulaşılmak istenen bilginin ticaret müşavirleriyle ilgili olmaması durumunda, doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara veya temas noktalarına gerekli yönlendirmelerin yapılacağını bildirdi.

"Müşavire Danışın" uygulamasına Bakanlığın "www.ticaret.gov.tr" ya da "https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr" internet adreslerinden ücretsiz ulaşılabileceğine işaret eden Pekcan, bu modülün kullanımını anlatan tanıtım videosu hazırladıklarını, bunun da iş insanları için kolaylık sağlayacağını bildirdi.

- Müşavirler arası "network"

Öte yandan ticaret müşavirlerinin çalışmalarını daha da aktif hale getirdiklerini dile getiren Pekcan, sistemin bir diğer önemli bileşenin de "Müşavirlikler Yönetim Bilgi Sistemi" programı olduğuna dikkati çekti.

Pekcan, bu program ile müşavirler arasında bir "network" kurduklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çerçevede Bakanlığımızın yurt dışındaki gözü, kulağı olan ticaret müşavir ve ataşelerimiz görev yaptıkları ülkelerle ilgili yerel kaynaklardan temin ettikleri dış ticaret istatistikleri, gerçekleştirdikleri ya da katıldıkları toplantılar, görüşmeler, resmi heyet ve ziyaretler, fuar ziyaretleri, tanıtım faaliyetleri, firma talepleri, devlet desteği onay işlemleri, yerinde incelemeler, ticari anlaşmazlıklar, güncel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri, üst düzey ziyaretler, sorun, öneri ve fırsatlar gibi ekonomik ve ticari gündeme ilişkin kaydedilen gelişmeleri sistem üzerinden paylaşmaya başladılar. Böylece yurt dışı pazarlarla ilgili elimizdeki detaylı verilerin hep güncel kalması sağlanmış oldu. Ayrıca bu bilgi girişi ile ilgili müşavirliklerimizin raporlama yapabilmesine imkan tanıyan 'Müşavirlikler Veri Raporlama Sistemi'ni de faaliyete geçirdik."
Anadolu Ajansı
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