1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekliler de 'aile yardımı' istiyor

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün: Çalışırken ödenen aile yardımı emekli olunduğunda kesiliyor. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz
 23 Şubat 2020 11:36
Yazdır
Emekliler de 'aile yardımı' istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, çalışırken ödenen "aile yardımı"nın emeklilik döneminde de devam etmesi talebini dile getirdi.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına ve toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamındaki işçilere aile yarımı yapıldığını söyledi.

Kamu çalışanlarına bu yıl 332 lira olarak ödenen aile yardımını, işçilerin TİS kapsamında faklı miktarda aldığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Aileye verilen bir değer olarak gördüğümüz aile yardımı, çalışmayan eşler için mutfak harcamalarına ufak bir katkı niteliğindedir. Ama çalışırken ödenen aile yardımı emekli olunduğunda kesiliyor. Bu durum, emekli olduktan sonra geliri azalan vatandaşlarımızın, gelirinin bir kalem daha azalmasına yol açıyor. Bu sebeple, aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz."

- "Hükümetin talebi dikkate alacağına inanıyoruz"

Aile yardımı sayesinde emeklilerin cebine ek bir gelirin gireceğini ifade eden Ergün, bu gelirin "emeklilerin ufak bir yarasına merhem" niteliğinde olacağını söyledi.

Emeklilerin geçinebilmesi ve ailenin varlığını korunabilmesi için emeklilik döneminde benzer ödemelerin önemli olduğuna dikkati çeken Ergün, "Daha önce başta banka promosyonu ve bayram ikramiyesi verilmesi olmak üzere emeklilerimizin yararına adımlar atan hükümetin, bu konudaki talebi de dikkate alacağına inanıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AFAD'dan hasarlı yapılara girmeyin uyarısı
23 Şubat 2020 12:55		 TÜDEF: Sahte nar ekşisi ve tatlı hurma yasaklanmalı
23 Şubat 2020 11:56
Özel okullara giden öğrencilerin sayısı 1,5 milyonu buldu
23 Şubat 2020 10:53		 Geleceğin doktorları 'acil servis'i uzmanlarından dinledi
22 Şubat 2020 16:18
Alkışnacak hareket! Makam aracını onlara tahsis etti
22 Şubat 2020 16:10		 Talip Geylan: Sınıf tekrarını olumlu buluyoruz
22 Şubat 2020 15:22
Çocukların medyatikleştirilmesine yönelik uyarılar
22 Şubat 2020 15:02		 Feyzioğlu'ndan Ceren davasındaki sanık avukatına tepki
22 Şubat 2020 14:11
EBS: Bakanı görevden aldırmaya çalıştığımız iddiası hayal ürünü
22 Şubat 2020 00:37		 Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
22 Şubat 2020 00:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - İkinci el araçlardaki fiyat artışı nedeni belli oldu13:24 - Türkiye-İran sınırında bir deprem daha13:20 - Bakan Ersoy Eskimo usulü balık tuttu13:17 - Genç hemşire evinde ölü bulundu13:07 - Bakan Selçuk: Elazığ'da ikili eğitim uygulamasına geçildi12:55 - AFAD'dan hasarlı yapılara girmeyin uyarısı12:41 - Bu akaryakıt istasyonu kadınlara emanet12:36 - Elazığ depremi için özel klip12:34 - Van Valisi : Enkaz altında kimse yok12:31 - Depremden en çok etkilenen ilçe Başkale
12:26 - Elazığ'daki depremzedeler konteyner kentlere yerleşmeye başlıyor12:19 - Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi12:16 - Literatüre kazandırdığı bitki babasının ismiyle anılacak12:16 - HDP, eşbaşkan değişikliğine gidiyor12:13 - Edirne'de FETÖ'den yakalanan şüpheli tutuklandı12:11 - Türk bilim insanlarından görüntü kalitesi yüksek taşınabilir mikroskop12:07 - İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 8 oldu12:05 - Elazığ'ın asırlık yapıları 6,8'lik depreme direndi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 8 oldu
FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
Konya'da korkutan deprem
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
İnfazda kapsam genişleyebilir
Parayı fabrikaya gömdük
Risk algısı altını uçurdu
Memurların ödül, huzur hakkı ve taltif tutarları ne kadar oldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işkembe çorbası 5
filozof vs matematikçi 1
esnemek 1
beni bana bırakın 1
hans zinmer 2
20.02.2020 sporting lizbon vs başakşehir maçı 1
alexander sorloth 1
cumartesi 2
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 1
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 6
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam