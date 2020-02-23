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TÜDEF: Sahte nar ekşisi ve tatlı hurma yasaklanmalı

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkan Vekili Sinan Vargı, sahte bal ile birlikte piyasada mısır şurubu ve gıda boyasıyla yapılan nar ekşili soslarla glikoz şurubuna yatırılan hurmaların da yasaklanması talebinde bulundu.
 23 Şubat 2020 11:56
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TÜDEF: Sahte nar ekşisi ve tatlı hurma yasaklanmalı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sahte bal, sahte pekmez ve sahte peynir üretimini yasaklaması tüketici örgütleri tarafından yetersiz bulundu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TÜDEF Başkan Vekili ve Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, piyasada tüketiciyi yanıltan bal ve pekmezle birlikte mısır şurubu ve gıda boyasıyla yapılan nar ekşili soslarla yurtdışından ham halde getirilip şekerlensin diye glikoz şurubuna yatırılan hurmaların da yasaklanmasını istedi.

Vargı, gıda denetimlerinin önceden kamuoyuna açıklanıp sonra uygulanması yönteminden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Ucuz satılan dönerde tavuk yemi olarak ithal edilen GDO'lu soya riski

Sinan Vargı, Tarım Bakanlığı'nın gıda denetimlerini önce basın yoluyla kamuoyuna duyurduğunu, bu yüzden firmaların önceden önlem aldığını da belirtti:

"Taklit, tağşiş yaparak at, eşek, domuz eti satanlara, peynire margarin, zeytinyağına kanola yağı katanlara karşı yapılan haberli denetimleri yararsız buluyoruz. Cinsel güç artırıcı ilaçların gazoz ve çikolatalarda kullanılması, ucuza satılan döner ve köfte gibi ürünlerin denetiminde sıklıkla ortaya çıkan ucuz soya etinin kaynağının ülkemize tavuk yemi olarak ithal edilen genetik yapısı değiştirilmiş GDO'lu soya olması kuşkularımızı artırıyor."

'Bir kutu kolada 18 kesme şeker var'

Sinan Vargı, Türkiye'de üretilen bir kutu kolanın (330 ml) içinde 37 gram, yani 18 adet kesme şeker bulunduğunu, buna karşılık İngiltere ve İrlanda'nın en fazla 22 grama, Almanya, Fransa ve İsviçre'nin de 30 grama kadar izin verdiğini belirtti.

Vargı, "Hükümetler meşrubat üreticileri ile pazarlığa oturup kendi ülkesindeki insanların sağlığını düşünüp şeker miktarını kısıtlıyorlar. Biz bu konuda da adımlar atılmasını istiyoruz" dedi.
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