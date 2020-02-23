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Lise öğrencileri okulun bodrum katında mantar yetiştiriyor

Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki çalışmada, her 21 günlük kuluçka döneminde üretilen yaklaşık 250 kilogramlık mantar, okulun pansiyonunda kalan öğrenciler ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
 23 Şubat 2020 11:59
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Lise öğrencileri okulun bodrum katında mantar yetiştiriyor

Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun bodrum katında istiridye mantarı yetiştirerek, lisenin pansiyonunda kalan öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da 300 öğrencisi ve 30 öğretmeni bulunan Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin idaresi, okulda istiridye mantarı yetiştirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Öğretmenlerinin kontrolünde öğrenciler tarafından yaklaşık 2 yıl önce okul binasının bodrum katında başlanan deneme amaçlı üretim başarılı oldu.

Her 21 günlük kuluçka döneminde yaklaşık 250 kilogram üretim yapılan okulda yetiştirilen mantarlar, okulun pansiyonunda kalan öğrenciler ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Okulun tarım alanı öğretmenlerinden Ekrem Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere vizyon ve fikir katmak adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Meslek lisesi oldukları için öğrencileri tarım alanında geliştirmeye gayret ettiklerini anlatan Güleç, "Öğrencilerimiz teorik derslerini sınıflarda, uygulamalı derslerini ise uygulama alanlarında yaparak öğreniyor. Yaklaşık 2 yıl önce istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdik. İlk senemizde deneme amaçlı olarak mantarın kompostunu dışarıdan temin ederek üretime başladık. Bu yıl artık tüm kompostunu kendimiz üretiyoruz." dedi.

Çalışmaya ilk başlarda sadece birkaç öğrencinin başvuruda bulunduğunu dile getiren Güleç, "Zamanla sevildiğini ve artık öğrenciler adeta birbiriyle yarışıyor. Amacımız öğrencilerimizin meslek sahibi olmaları, kollarında birer altın bilezik olması, ailelerine ve çevrelerine katkı sunmaları." diye konuştu.

- "Kar amaçlı üretmiyoruz"

Mantarın, sektörün ihtiyacı olan bir ürün olduğunu ayrıca üretiminin basit ve veriminin yüksek olduğunu anlatan Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulumuzun tüm öğrencileri 10'ar kişilik gruplar halinde değişimli olarak uygulamalı eğitim görüp üretim yapıyor. Bu işte kar amacımız yok, ürettiğimiz ürünleri okulumuzun pansiyonunda kalan öğrenciler ve çevredeki ihtiyaç sahibi kişiler için değerlendiriyoruz. İnşallah bu ürün, bölgede çoğalarak çiftçilerimize gelir sağlar. Yaklaşık 21 günlük bir karanlık kuluçka dönemi mevcut, bu dönemde nem ve sıcaklığı ayarlıyoruz sonra da 1-2 gün içinde hasadını yapıp değerlendiriyoruz. Hedefimiz 500 kilogram üretim ama bunu 1,5-2 tona kadar çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah öğrencilerimiz için bir istihdam alanı oluşturmuş oluruz."

- "Bu işi gelecek adına bir umut olarak görüyoruz"

Öğrencilerden Mehmet Oğul ise mantar yetiştiriciliğini daha önce bilmediklerini ancak öğretmenleri sayesinde artık üretim yapacak seviyeye geldiklerini söyledi.

Daha önce deneme amaçlı üretim yaptıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını anlatan Oğul, "Başlarda bu işin zahmetli olduğunu düşünüyorduk ama zamanla işin güzel ve karlı olduğunu öğrendik. Amacım bu işi öğrenip ileride ailemle üretimini yapmak." diye konuştu.

Öğrencilerden Abdulkadir Yıldırım da mantar yetiştiriciliğini çok sevdiğini ifade etti.

Okulu bitirince elinde bir meslek olacağı için mutlu olduğunu aktaran Yıldırım, "Ailem çiftçilikle uğraştığı için onlara ileride bir katkıda bulunmak için bu işi öğrendim. Ailem de bu konuda beni destekliyor. Ben ve arkadaşlarım bu işi gelecek adına bir umut olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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