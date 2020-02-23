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Elazığ'ın asırlık yapıları 6,8'lik depreme direndi

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı raporda, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde asırlık yapıların ciddi anlamda hasar görmediği yer aldı
 23 Şubat 2020 12:05
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Elazığ'ın asırlık yapıları 6,8'lik depreme direndi

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde asırlık tarihi yapıların ciddi anlamda hasar görmediği yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda yer aldı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde, 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 558 acil yıkılacak, 1540 orta hasarlı, 15 bin 671 az hasarlı bina tespit edildi.

Tarihi zenginliğiyle bilinen kentte depremin ardından tarihi, tescilli yapılardaki hasarların incelenmesi amacıyla Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

İncelemenin ardından hazırlanan raporda, asırlık tarihi yapıların 6,8 büyüklüğündeki depremde ciddi anlamda hasar görmediği, bazı tarihi ve tescilli yapılarda basit onarım yapılacağı belirtildi.

Raporda, 376 tarihi ve tescilli yapıdan sadece bir okulda ağır hasarın olduğu, okulun Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kontrolünde yıkılacağı kaydedildi.

- Tarihi yapılan halen ayakta

Yakın zamanda inşa edilen yapıların dahi depremde zarar gördüğü kentte, 1156-1157 tarihinde Harputlu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından yaptırılan ve Anadolu'daki en eski Türk camilerinden olan Eğri Minareli Cami olarak da adlandırılan Harput Ulu Cami, milattan önce 8. yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen Harput Kalesi, milattan sonra 179 yıllarında inşa edildiği tahmin edilen Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olan Meryem Ana Kilisesi'nin de yer aldığı 376 tarihi ve tescilli yapının halen ayakta olması dikkati çekti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde kentteki birçok yapının zarar gördüğünü söyledi.

Depremin ardından kentteki tarihi ve tescilli yapılarda inceleme yaptıklarını anlatan Demirdağ, şöyle konuştu:

"Elazığ bölgesinde tescilli 376 yapımız, eserimiz mevcut. Bu yapılarımızın bazılarında ufak çaplı hasarların olduğu yapılan incelemeler sonucu bize iletildi. Bu hasarların restorasyonu yapılarak tekrar tarihi değeriyle beraber şehrimize kazandırılacak."

- Zarar görenler onarılacak

Tescilli yapıların 58'inin tarihi Harput Mahallesi'nde yer aldığını bildiren Demirdağ, bu tarihi yapılardan Sarahatun Camisi, Ağa Camisi ve Kurşunlu Camisinde kılcal çatlakların olduğunu, onun dışında genel anlamda bu mahalledeki tarihi yerler, mekanlar ve kültürel varlıklarda ciddi sıkıntıların söz konusu olmadığını vurguladı.

Şehir merkezindeki tarihi yapıların ve tescilli eserlerin bir kısmında küçük çaplı hasarın olduğunu aktaran Demirdağ, bu yapıların da en kısa zamanda restorasyon projelerinin hazırlanacağı ve bir an önce onarılacağını belirtti.

Demirdağ, şöyle konuştu:

"Bu hasarlar tespit edilirken birçok ekiple çalıştık. Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır Koruma Kurulu, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Elazığ Müze Müdürlüğü, Elazığ Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden birçok ekip tarafından tarihi tescilli yapılar incelendi. Bunların raporları hazırlandı. Raporlar Diyarbakır Koruma Kurulumuza iletildi. Orada da değerlendirildi ve kurul raporları bize gelmeye başladı. Tarihi ve tescilli yapılarımızda çok ciddi hasarın olmadığı, birkaç yerde oluşan hasarın da telafisinin mümkün olduğu yönünde kararların olduğunu görmekteyiz."

- "Yapılarda çok önemli büyük sorunlar söz konusu değil"

Depremin ardından tarihi yapılarda ciddi anlamda bir hasarın olmadığını dile getiren Demirdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kültürel varlıklarımız ve tescilli yapılarımıza genel anlamda baktığımız zaman depremde sadece bir okulumuzun ağır hasarlı olduğu için yıkımına karar verildi. Bunun dışındaki yapılarda çok önemli büyük sorunlar söz konusu değil. Bunlar restorasyonu yapılabilecek küçük çatlaklardan, kılcal çatlamalardan, çeşitli sıva dökülmelerinden oluşan bazı ufak tefek onarımlar gerektiren eserlerimiz. Bu hasarların tespitleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Özellikle bu ekiplerimizin çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Hasarlar en kısa sürede tespit edildi. Hasarlar tespit edildikten sonra da Diyarbakır Koruma Kurulumuz tarafından incelemeler yapıldı. Bunun kararları da bizlere ulaştırıldı."
Anadolu Ajansı
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