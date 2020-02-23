HDP, eşbaşkan değişikliğine gidiyor
HDP'de kongre günü; Sezai Temelli yerine Mithat Sancar eş başkan olacak. Sezai Temelli'nin eşbaşkanlığı ise sona erdirilecek.
|23 Şubat 2020 12:16
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HDP'nin Olağan 4. Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı.
Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın eş genel başkan seçileceği kongrede parti meclisi de büyük oranda yenilenecek.
HDP kulislerinde son ana kadar mevcut eşbaşkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yeniden eşbaşkanlığa aday gösterileceği konuşulduğu için, Mithat Sancar değişikliği sürpriz olarak değerlendiriliyor.
Kongreye, Ali Babacan ve Saadet Partisi, mesaj gönderdi.
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