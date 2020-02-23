Van Valisi : Enkaz altında kimse yok
|23 Şubat 2020 12:34
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İran'ın Türkiye sınırındaki Khoy bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi .
Deprem İran sınırında bulunun Van'da da yoğun bir şekilde hissedildi.
Sınıra yakın Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde can kaybı yaşandı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depremde dördü çocuk toplamda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini 18 yaralının da hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bilmez ayrıca enkaz altında kimsenin kalmadığı bilgisini paylaştı.
Vali Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları;
Deprem Van'da da ciddi anlamda hissedildi. Can kaybına neden olacak şekilde bir hasar meydana geldi. Biz de biraz önce AFAD, jandarma ve Çevre Şehircilik birimlerimizle birlikte havadan inceleme yaptık. Biraz önce en çok kaybımızın olduğu Özpınar köyümüze helikopterle indik. An itibariyle enkaz altında kimse bulunmamaktadır.
Her dört köyümüzde de yıkımlar gerçekleşmiş. Özpınar köyümüzde dördü çocuk, üçü yetişkin olmak üzere bir kişi de Güvendik köyünde olmak üzere toplamda 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. İlk bilgilere göre hastaneye sevkedilen 18 kişi mevcut. Bu bölge hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvan kaybı gördük. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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