Elazığ depremi için özel klip
Elazığ yöresi türkülerinden Hüseynik, deprem görüntüleriyle klip haline getirildi
|23 Şubat 2020 12:36
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24 Ocak'da meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybederken, binlerce ev ise ağır hasar görmüştü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar ve devletin desteğiyle Elazığ'da yeni konutlar inşa edilecek.
Bu süreçte Elazığlıların maddi yardımlar kadar manevi desteğe de ihtiyacı olduğunu düşünen ses sanatçısı Ekrem Düzgünoğlu ve yönetmen Faysal Tokmak, Elazığ yöresinin en bilinen türkülerinden "Hüseynik"i aranje edip, deprem görüntüleriyle klip çekti. Sosyal medyada paylaşılan klip izleyenleri duygulandırdı.
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