1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu akaryakıt istasyonu kadınlara emanet

Antalya'da bir akaryakıt istasyonunda, müdüründen mağaza satış temsilcisine, temizlik işlerinden diğer iş bölümlerine kadar çalışanların tamamını oluşturan kadınlar, müşterilerinden tam not alıyor
 23 Şubat 2020 12:41
Yazdır
Bu akaryakıt istasyonu kadınlara emanet

Antalya'da akaryakıt istasyonunun çalışanlarının tamamını oluşturan kadınlar, mesleklerini başarıyla yapmanın gururunu yaşıyor.

OPET, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğinde kadın istihdamına yönelik "Kadın Gücü" projesi hayata geçirildi.

Yaklaşık iki yıldır proje kapsamında, Türkiye genelindeki istasyonlarda kadın çalışanlar da istihdam edilmeye başlandı. Projenin uygulandığı Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun ise tamamı kadın çalışanlardan oluşuyor.

İstasyonda çalışan 20 kadın, "erkek işi" olarak nitelendirilen mesleklerini başarıyla yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

- "İşlerini çok keyifli yapıyorlar"

İstasyon Müdürü Arzu Gencer, AA muhabirine, projeyle birçok kadının iş imkanı bulduğunu, Türkiye'deki en fazla kadın çalışanın kendi istasyonlarında olduğunu söyledi.

Personelin birçoğunun bu sektörde tecrübesinin olmadığına değinen Gencer, "İstasyonumuzda iki aydır bu kadar kadın çalışıyor. Bu sürede çok iyi bir noktaya geldiler. Arkadaşlarımız arasında ilkokul mezunu da üniversite mezunu da var." dedi.

Gencer, kadınların her sektörde başarılı olabileceğini herkese gösterdiklerini dile getirdi.

Personelinin çalışmasından çok memnun olduğunu vurgulayan Gencer, "İstasyonumuzda üç vardiya çalışıyoruz. Bu üç vardiyada da bayan personelimiz çalışıyor. Ne gece diyorlar, ne sabah diyorlar, işlerini çok keyifli yapıyorlar. Müşterilerinden de güzel geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

- Erkek müşteriler tebrik ediyor

İstasyon personelinden Kübra Yelaldı da daha önce evcil hayvan ürünlerinin satıldığı bir mağazada çalıştığını, iki ay önce istasyonda çalışmaya başladığı dile getirdi.

İşe başlamadan önce ön yargısının bulunduğunu anlatan Yelaldı, şöyle konuştu:

"Burada çalışmayı çok merak da ediyordum. İstasyonda çalışan arkadaşımın teşvikiyle işe başladım. Burada mesaiye başlayınca erkek işi olmadığını gördüm. İlk başta 'Pompacı bir bayan sıkıntı olur mu olmaz mı?' diye düşünmüştüm. Burada herkesin kadın olduğunu görünce çok mutlu oldum. Erkek müşterilerimiz de gelip, bizi tebrik ediyor. Mesaimizin nasıl geçtiğini bile anlamıyoruz. Kadın müşterilerimiz de bizi güzel sözleriyle motive ediyor. Kadın isteyince, yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki isteyelim."

Akaryakıt istasyonunda satış yetkilisi olarak çalışan 43 yaşındaki Tülay Köksüyer ise ilk günlerinde "Yapabilir miyim?" diye tedirginlik yaşadığını kaydetti.

Ardından cesaretini toplayıp işi öğrendiğini belirten Köksüyer, "Burada kadın dayanışması var. Bu nedenle işe severek geliyoruz. Bizim güler yüzümü gören sürücüler de durumdan oldukça memnunlar. Hatta bazı kadın sürücüler bizi görüp yollarını değiştiriyor ve istasyona giriyorlar. Bize, 'Yakıt almayacağız. Sadece sizi gördük, merak ettik. Çok mutlu olduk.' diyorlar. Bu, bizi de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üç sektöre talep yağıyor
23 Şubat 2020 07:15		 Parayı fabrikaya gömdük
23 Şubat 2020 06:50
'Rafadan Tayfa 3' geliyor..
22 Şubat 2020 13:13		 'Ucuz ekmek tartışması' devam ediyor
21 Şubat 2020 11:17
Elektrik arızasına köpekli teşhis
21 Şubat 2020 07:55		 Adidas'ın Çin'deki faaliyeti yüzde 85 azaldı
20 Şubat 2020 00:49
Pahalı damacana yerine su arıtma
19 Şubat 2020 06:10		 İş Bankası Genel Müdüründen, CHP hisselerine ilişkin açıklama
18 Şubat 2020 16:21
Özel okul sahibi eğitim yılının ortasında iflasını açıkladı
18 Şubat 2020 08:43		 Sabancı Holding'ten Temsa için yeni hamle
17 Şubat 2020 19:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:27 - İran'da, koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi13:25 - İkinci el araçlardaki fiyat artışı nedeni belli oldu13:24 - Türkiye-İran sınırında bir deprem daha13:20 - Bakan Ersoy Eskimo usulü balık tuttu13:17 - Genç hemşire evinde ölü bulundu13:07 - Bakan Selçuk: Elazığ'da ikili eğitim uygulamasına geçildi12:55 - AFAD'dan hasarlı yapılara girmeyin uyarısı12:41 - Bu akaryakıt istasyonu kadınlara emanet12:36 - Elazığ depremi için özel klip12:34 - Van Valisi : Enkaz altında kimse yok
12:31 - Depremden en çok etkilenen ilçe Başkale12:26 - Elazığ'daki depremzedeler konteyner kentlere yerleşmeye başlıyor12:19 - Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi12:16 - Literatüre kazandırdığı bitki babasının ismiyle anılacak12:16 - HDP, eşbaşkan değişikliğine gidiyor12:13 - Edirne'de FETÖ'den yakalanan şüpheli tutuklandı12:11 - Türk bilim insanlarından görüntü kalitesi yüksek taşınabilir mikroskop12:07 - İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 8 oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 8 oldu
FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
Konya'da korkutan deprem
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
İnfazda kapsam genişleyebilir
Parayı fabrikaya gömdük
Risk algısı altını uçurdu
Memurların ödül, huzur hakkı ve taltif tutarları ne kadar oldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işkembe çorbası 5
filozof vs matematikçi 1
esnemek 1
beni bana bırakın 1
hans zinmer 2
20.02.2020 sporting lizbon vs başakşehir maçı 1
alexander sorloth 1
cumartesi 2
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 1
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 6
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam