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AFAD'dan hasarlı yapılara girmeyin uyarısı

Depremin ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarılar yapıldı
 23 Şubat 2020 12:55
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AFAD'dan hasarlı yapılara girmeyin uyarısı

Depremin ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bir bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, ülkemiz sınırına yakın olması sebebiyle Van ili, Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilmiştir. AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 adet aile tipi çadır olay bölgesine gönderilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir.

Vatandaşlarımızın dikkatine; afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."
İhlas Haber Ajansı
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