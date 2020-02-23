Bakan Selçuk: Elazığ'da ikili eğitim uygulamasına geçildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir.
|23 Şubat 2020 13:07
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Ersoy Eskimo usulü balık tuttu
23 Şubat 2020 13:20
|Elazığ'daki depremzedeler konteyner kentlere yerleşmeye başlıyor
23 Şubat 2020 12:26
|HDP, eşbaşkan değişikliğine gidiyor
23 Şubat 2020 12:16
|İnfazda kapsam genişleyebilir
23 Şubat 2020 07:01
|Karamollaoğlu: Ne sağcıyım ne de solcu
23 Şubat 2020 01:40
|23 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Şubat 2020 00:01
|Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi
22 Şubat 2020 23:27
|Cumhurbaşkanı Erdoğan seramik fabrikası açtı
22 Şubat 2020 21:53
|ABD meclisi, firari FETÖ'cüleri ayakta alkışladı
22 Şubat 2020 21:38
|CHP kongresinde kadın delegeye sert sözler: Otur lan!
22 Şubat 2020 21:33