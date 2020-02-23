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Bakan Selçuk: Elazığ'da ikili eğitim uygulamasına geçildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir.
 23 Şubat 2020 13:07
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Bakan Selçuk: Elazığ'da ikili eğitim uygulamasına geçildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir."
Anadolu Ajansı
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