Genç hemşire evinde ölü bulundu
|23 Şubat 2020 13:17
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir hemşire evinde ölü bulundu.
Alınan bilgilere göre, Tatvan Devlet Hastanesinde çalışan ve Aydınlar Mahallesi'nde ikameden eden hemşire Fatma Bıçak'tan (26) bir süre haber alamayan ev arkadaşı, genç kıza bakmak için odasına gitti. Genç kızı uyandırmaya çalışan arkadaşı, bir türlü uyandıramayınca panikle 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç hemşirenin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk tetkiklere göre genç kızın epilepsi nöbetine bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.
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