Türkiye-İran sınırında bir deprem daha
Türkiye-İran sınırında saat 12.48'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|23 Şubat 2020 13:24
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