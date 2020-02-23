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Trafik kazasında 7 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı
Niğde'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı
|23 Şubat 2020 13:53
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Niğde'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı.
Orhan Tosun (42) yönetimindeki 51 LC 585 plakalı minibüs, Sabancı Kavşağı'nda, Ömer Özçelik (22) idaresindeki 51 ES 463 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler, minibüste bulunan Hacer (39), Sıla (16) ve Cemil Tosun (8) ile 7 aylık İkranur Öztürk yaralandı.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İkranur Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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