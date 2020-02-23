Van'da enkaz altındaki bir çocuk kurtarıldı
5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Van'da, enkaz altında kalan bir çocuk arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı
|23 Şubat 2020 14:51
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İran'ın batısındaki Kotur ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin etkisiyle Van'da çok sayıda ev yıkıldı.
9 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin de yaralandığı depremde, enkaz altında çok sayıda vatandaşımızın bulunduğu öğrenildi.
ENKAZDAN BİR ÇOCUK ÇIKARILDI
Bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir kız çocuğunun enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi.
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