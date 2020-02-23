Erdoğan, Bakan Soylu'dan depremle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek, bilgi aldı.
|23 Şubat 2020 15:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek, bilgi aldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi almıştır." denildi.
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