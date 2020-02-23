Van'daki depremzedelere Kızılay'dan yardım
|23 Şubat 2020 15:28
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Türk Kızılay ekipleri, İran'da meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde can kaybı ve yıkıma neden olan deprem sonrası bölgeye hareket etti.
Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, İran depreminden etkilenen Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde hasar tespit ve arama kurtarma çalışmaları sürerken Türk Kızılay da bölgeye yakın şubeleriyle ihtiyaç tespiti yapıyor.
Acil müdahale için alarm durumuna geçen ve bölgeye yakın şubeleri ile afet uzmanlarını harekete geçiren Türk Kızılay, mobil beslenme araçlarını da bölgeye sevk etti.
Afetzedeler için ilk etapta Türk Kızılay Van Aşevi'nde hazırlanan çorba ve kumanya gönderildi. Elazığ, Erzincan, Erzurum ile Muş bölge afet yönetim merkezlerinden de öncü araçlarını bölgeye gönderen Türk Kızılay, bölgelerden gıda, çadır, battaniye ve yatak sevkıyatı da yaptı.
Oluşabilecek ihtiyaca yönelik ise Türk Kızılay, bölgedeki gelişmeleri bütün birimleri ile yakından takip ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, özellikle hasarlı binalara girilmesi yönündeki uyarılarını yineledi.
Afetzede vatandaşların bu konuda AFAD ve Valilik uyarılarını dikkatle izlemesi gerektiğini vurgulayan Kınık, "Depremler çığ ve heyelanı da tetikleyebilir. Özellikle Van Başkale bölgesinde çığ tehlikesi olabilecek bölgelerde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır." uyarısında bulundu.
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