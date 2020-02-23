1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ulaştırma Bakanı: 5 saatlik mesafe 6 dakikaya inecek

Türkiye'nin önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyelerinde incelemede bulunan Ulaştırma Bakanı Turhan, yetkililerden bilgi aldı. Turhan, köprü sayesinde Çanakkale Boğazı'nın geçişinin 6 dakikaya ineceğini belirtti.
 23 Şubat 2020 15:40
Yazdır
Ulaştırma Bakanı: 5 saatlik mesafe 6 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacağını söyledi.

Türkiye'nin önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyelerinde incelemede bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Bakan Turhan, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Turhan, Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Çanakkale'nin, Türkiye'nin batısındaki önemli bir kent olduğunu dile getiren Turhan, bu bölgede 100 yıl önce Türk milletinin istiklal için büyük bir mücadele verdiğini hatırlattı.

Turhan, Türk milletinin özgürlüğünü bu topraklarda kazandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm güçlü devletlerine karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni kurduğumuz ülkenin temellerini aslında burada atmıştık. Bugün burada milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak yeni bir sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü inşa ediyoruz. Bu köprü hizmete açıldığında mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak. İnşallah 2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete almayı, trafiğe açmayı planlıyoruz, hedefliyoruz." diye konuştu.

- Köprüde kullanılacak kabloların uzunluğu 162 bin kilometre

Şantiyede yaptıkları incelemede, iş programının istenilen şekilde yürüdüğünü gördüklerini ifade eden Bakan Turhan, iki yıl içinde imalatları, inşaatın kalan kesimlerini tamamlayıp köprüyü hizmete açacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu projeyi yap-işlet-devret yöntemiyle inşa ediyoruz. Projenin maliyeti 2,5 milyar avro. Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon avroluk iş yaptık. Yani işin gerçekleşmesi yüzdesi, yüzde 50. İnşallah kalan kesimleri önümüzdeki iki yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. İki kule arasındaki mesafemiz 2023 metre. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen 2023 metre açıklıkta bu projeyi inşa ediyoruz. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre. Yani kulelerin dışındaki ilave mesafelerle birlikte, yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam köprü uzunluğumuz 4 bin 100 metre. Tabliye genişliği 45 metre olarak projelendirildi. Ayakların deniz seviyesinden yüksekliği de 318 metre. Yine tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Bu köprünün inşaatında kullanılacak kabloların ağırlığı ise 33 bin 268 ton. Yine kabloların uzunluğu ise 162 bin kilometre. Bu köprünün inşasında 114 bin ton inşaat çeliği kullanacağız. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri içinde kullanacağımız beton miktarı 230 bin ton."

- "Çanakkale Boğazı'nın geçişi 6 dakikaya inecek"

Köprünün yapılış amacına ilişkin de bilgiler aktaran Bakan Turhan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ülkemizin sektörel manada tarım, turizm, sanayi gibi önemli ihracat malzemelerimizin üretildiği bölgelerin başında geliyor. İhracatımızın da önemli bir kısmını Avrupa ülkelerine, Kuzey Asya ülkelerine, Akdeniz çanağındaki Afrika ülkelerine ve bunun dışındaki Güney Asya ülkelerine yapıyoruz. Orta ve Güney Amerika ülkelerine yapıyoruz. Çanakkale, artık bu köprünün hizmete açılmasıyla birlikte ihracatımızda köprü görevi görecek. Önemli bir ulaşım aksı olacak. Artık Çanakkale Boğazı'nda çalışan araba vapurlarının beklenmesinde zaman harcanmayacak. En az 1,5 saat, yoğun trafikte ise 5 saat süren Çanakkale Boğazı'nın geçişi, artık 6 dakikaya inecek. Bu önemli bir zaman tasarrufu olduğu gibi, bu malları taşıyan, ihraç eden kişiler için de çok önemli bir kazanım olacaktır. Ayrıca Avrupa'dan kara yoluyla gelen ve Kuzey Marmara Bölgesi'nin, İstanbul'un batı yakasındaki, Trakya yakasındaki yerleşimlerin yani Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca, Silivri gibi önemli yerleşim ve üretim merkezlerinin bulunduğu kesimdeki trafiğin Ege Bölgesi'ne, Güney Marmara Bölgesi'ne ulaşımında, İstanbul şehir içine girmeden bu köprüyü kullanarak daha kısa mesafede ve daha kısa sürede ulaşım imkanı bulabilecekler."

Turhan, şu anda köprünün genel olarak yüzde 50'sini tamamladıklarını belirterek, "Bu köprünün ana yapı elemanları olan kulelerdeki yüksekliğimiz 318 metrenin, 171'inci metresine ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp bu yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve köprümüzün silüetini ortaya çıkarmış olacağız. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan'a, LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak
23 Şubat 2020 17:25		 HDP, eşbaşkanları belli oldu
23 Şubat 2020 17:17
İstanbul Emniyeti: Paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor
23 Şubat 2020 17:03		 Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti
23 Şubat 2020 16:44
Iğdır Valiliği: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
23 Şubat 2020 16:32		 CHP deprem nedeniyle Van'a heyet gönderecek
23 Şubat 2020 16:24
Türkiye, İran'dan uçuşları da durdurdu
23 Şubat 2020 16:20		 Bakan Soylu: Şu ana kadar 4 köye 1250 çadır sevk ettik
23 Şubat 2020 15:32
Büyükelçi Ceyhun: Mahkeme kararı ile beraat ettim
23 Şubat 2020 15:12		 Erdoğan, Bakan Soylu'dan depremle ilgili bilgi aldı
23 Şubat 2020 15:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Bakan Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak17:21 - 'Başkale'deki fay, Doğu ve Kuzey Anadolu Fayı ile ilgisiz'17:17 - HDP, eşbaşkanları belli oldu17:13 - İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor17:08 - FETÖ'nün sözde 'büyük bölge talebe sorumlusu' yakalandı17:03 - İstanbul Emniyeti: Paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor16:58 - Konut sektörü yatırımlarında 'aslan payı' afet konutlarının16:53 - Beşiktaş Vodafone Park'ta en kötü sezonunu yaşıyor16:48 - Atakan'ı keşfeden kişi ilk kez konuştu16:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti
16:40 - Bilecik'te hastanelik olan 12 asker taburcu oldu16:36 - Zayıflamak için başladı, dünya şampiyonu oldu16:32 - Iğdır Valiliği: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz16:28 - Erken yaşta kodlama eğitimi kariyerde başarıyı artırıyor16:24 - CHP deprem nedeniyle Van'a heyet gönderecek16:20 - Türkiye, İran'dan uçuşları da durdurdu16:12 - 'Ponzi Arzu'nun tutukluluğuna itiraza 'kaçma şüphesi' ile ret16:08 - Samsung, Güney Kore'deki fabrikasını kapattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 9'a çıktı
İkinci el araçlardaki fiyat artışı nedeni belli oldu
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
Kız tarafı düğünü iptal edince damat soluğu karakolda aldı
Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hans zinmer 2
İnatçı Kahraman Ağa 1
birkaç tane şehidimiz var 1
cumartesi 2
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 1
Fatma Çetinkaya 1
belirsizlik 2
Yüzmek 1
intikam soğuk yenen bir yemektir 2
yürüyüş 1
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam