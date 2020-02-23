Samsung, Güney Kore'deki fabrikasını kapattı
|23 Şubat 2020 16:08
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Samsung'un koronavirüs ile ilgili problemleri müşterileri mağazalara çekememenin ötesine geçmişe benziyor. Şirketin Güney Kore'nin Gumi şehrinde bulunan fabrikasını 24 Şubat tarihine kadar kapattığı ortaya çıktı. Bunun nedeni ise bir fabrika çalışanının COVID-19 virüsünü kaptığını belirlenmesi.
Şirket, çalışanın iş arkadaşlarına kendilerini karantina altına almalarını ve virüs için test yaptırmalarını söyledi. Aynı zamanda ilgili kat da 25 Şubat'a kadar kapatıldı.
Güney Kore genelindeki yonga ve ekran üretim tesislerinin etkilenmediği Samsung tarafından dile getirildi. Gumi, ülkede salgının şu anki merkezi konumundaki Daegu'dan çok uzakta olmamasıyla biliniyor.
Gumi tesisinde daha üst sınıf cihazlar, Güney Kore pazarı için üretiliyor. Aynı zamanda Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold gibi katlanabilir telefonlar da burada üretiliyor. Bu durum şirketin zaten kısıtlı olan stoklarının daha da sıkıntıya girmesine yol açabilir. Her ne kadar büyük bir etkisi olmasa da, birkaç günün üretim olmadan geçmesi ürün tedariğinde tıkanmaya yol açabilir ve Z Flip'in piyasaya çıkışını etkileyebilir.
ÜLKEDE İLK CAN KAYBI DÜN YAŞANDI
Güney Kore'de koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı dün yaşanmıştı.
Sağlık yetkilileri Cheongdo'da hastanede tedavi gören 63 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıklamıştı.
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