1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ponzi Arzu'nun tutukluluğuna itiraza 'kaçma şüphesi' ile ret

198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırılan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz, 'sanığın aldığı ceza ile kaçma şüphesinin bulunması' sebepleriyle reddedildi.
 23 Şubat 2020 16:12
Yazdır
'Ponzi Arzu'nun tutukluluğuna itiraza 'kaçma şüphesi' ile ret

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi düzeni' yöntemiyle 73 kişiyi, yaklaşık 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil (39) ve 7 tutuksuz sanık hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, geçen Ocak ayında görülen duruşma sonucu karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Arzu Mertgil'i 13 kişiyle uzlaşması nedeniyle 60 müştekiye karşı işlediği suçtan 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırdı.

EVİNDE YAKALANIP, TUTUKLANDI

Mahkeme kararının ardından evinde gözaltına alınan Arzu Mertgil, tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Avukatı Erdal Yıldız, müvekkilinin yasal tutukluluk süresinin aşılması nedeniyle tahliye edildiğini, tutuklamanın yasaya aykırı olduğunu belirterek, üst mahkeme olan Bursa 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklulukla ilgili itirazda bulundu.

Bursa 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde heyet tarafından incelenen tutukluluğa itiraz, 'sanığın aldığı ceza ve kaçma şüphesi bulunması' sebepleriyle reddedildi. Bunun üzerine yeniden avukatı tarafından Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne, üç yıllık dava sürecinin 11 Şubat'ta dolduğundan dolayı bir kez daha 'tutukluluğa itiraz' eden Arzu Mertgil'in talebi, 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aynı gerekçeyle ikinci defa reddedildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tecavüzle suçlanan profesör davasında yeni detaylar!
23 Şubat 2020 15:56		 Gazetecinin 'CHP'ye komplo kurduğu' iddialarına takipsizlik
22 Şubat 2020 16:44
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 49 şüpheli gözaltında
22 Şubat 2020 16:14		 3 avukat ve 2 eski devlet memuru hakkında dava açıldı
20 Şubat 2020 19:51
Leyla Aydemir cinayetinde gizli tanıktan şok iddialar!
20 Şubat 2020 19:31		 Osman Kavala yeniden tutuklandı
19 Şubat 2020 22:53
Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada sürücüden şaşırtan sözler
19 Şubat 2020 19:58		 İnternette eskort kadın ararken dolandırıldılar
19 Şubat 2020 19:46
Suriyeliler, 'kaçak hastane'yi dikenli çitlerle çevirmiş
18 Şubat 2020 23:21		 Osman Kavala gözaltına alındı
18 Şubat 2020 22:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Bakan Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak17:21 - 'Başkale'deki fay, Doğu ve Kuzey Anadolu Fayı ile ilgisiz'17:17 - HDP, eşbaşkanları belli oldu17:13 - İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor17:08 - FETÖ'nün sözde 'büyük bölge talebe sorumlusu' yakalandı17:03 - İstanbul Emniyeti: Paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor16:58 - Konut sektörü yatırımlarında 'aslan payı' afet konutlarının16:53 - Beşiktaş Vodafone Park'ta en kötü sezonunu yaşıyor16:48 - Atakan'ı keşfeden kişi ilk kez konuştu16:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti
16:40 - Bilecik'te hastanelik olan 12 asker taburcu oldu16:36 - Zayıflamak için başladı, dünya şampiyonu oldu16:32 - Iğdır Valiliği: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz16:28 - Erken yaşta kodlama eğitimi kariyerde başarıyı artırıyor16:24 - CHP deprem nedeniyle Van'a heyet gönderecek16:20 - Türkiye, İran'dan uçuşları da durdurdu16:12 - 'Ponzi Arzu'nun tutukluluğuna itiraza 'kaçma şüphesi' ile ret16:08 - Samsung, Güney Kore'deki fabrikasını kapattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 9'a çıktı
İkinci el araçlardaki fiyat artışı nedeni belli oldu
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
Kız tarafı düğünü iptal edince damat soluğu karakolda aldı
Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
girls like you 1
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 3
beni bana bırakın 1
pazartesi diyete başlamak 3
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
yürüyüş 1
alexander sorloth 1
hans zinmer 2
Misafirlikte uyumak 3
gülmek 2
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam