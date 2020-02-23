'Ponzi Arzu'nun tutukluluğuna itiraza 'kaçma şüphesi' ile ret
|23 Şubat 2020 16:12
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Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi düzeni' yöntemiyle 73 kişiyi, yaklaşık 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil (39) ve 7 tutuksuz sanık hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, geçen Ocak ayında görülen duruşma sonucu karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Arzu Mertgil'i 13 kişiyle uzlaşması nedeniyle 60 müştekiye karşı işlediği suçtan 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırdı.
EVİNDE YAKALANIP, TUTUKLANDI
Mahkeme kararının ardından evinde gözaltına alınan Arzu Mertgil, tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Avukatı Erdal Yıldız, müvekkilinin yasal tutukluluk süresinin aşılması nedeniyle tahliye edildiğini, tutuklamanın yasaya aykırı olduğunu belirterek, üst mahkeme olan Bursa 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklulukla ilgili itirazda bulundu.
Bursa 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde heyet tarafından incelenen tutukluluğa itiraz, 'sanığın aldığı ceza ve kaçma şüphesi bulunması' sebepleriyle reddedildi. Bunun üzerine yeniden avukatı tarafından Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne, üç yıllık dava sürecinin 11 Şubat'ta dolduğundan dolayı bir kez daha 'tutukluluğa itiraz' eden Arzu Mertgil'in talebi, 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aynı gerekçeyle ikinci defa reddedildi.
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