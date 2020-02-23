Iğdır Valiliği: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin alındığı bildirildi.
|23 Şubat 2020 16:32
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Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin alındığı bildirildi.
Açıklamada, İran'da görülen koronavirüs salgınına karşı, Iğdır'ın sınır ili olması sebebiyle gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.
Her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin ilk andan itibaren alındığı aktarılan açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
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