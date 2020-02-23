Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti
|23 Şubat 2020 16:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.
Erdoğan daha Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi yazar Alev Alatlı'yı evinde ziyaret etti.
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