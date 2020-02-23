1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş Vodafone Park'ta en kötü sezonunu yaşıyor

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet alırken, rakipleriyle 3 kez berabere kalıp, 5 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın bu sezon Vodafone Park'taki galibiyet oranı yüzde 52,9'a düştü
 23 Şubat 2020 16:53
Yazdır
Beşiktaş Vodafone Park'ta en kötü sezonunu yaşıyor

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Vodafone Park'taki en başarısız dönemini yaşıyor.

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunun son haftalarında hizmete giren Vodafone Park'ta bu sezon taraftarlarını daha az sevindirdi.

Bu sezon Dolmabahçe'de 17 resmi karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bunların 9'unu galibiyetle tamamladı. Üç maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, evinde 5 defa mağlup oldu.

Beşiktaş, bu sezon galibiyet oranında yüzde 52,9'da kaldı.

Yüzde yüzle başlamıştı

Yeni stadındaki ilk maçlarını 2015-2016 sezonunda oynayan siyah-beyazlı takım, açılışı yüzde 100 galibiyet oranıyla gerçekleştirdi.

Ligdeki iç saha maçlarının son 3'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, bunları galibiyetle tamamladı.

Bir sonraki sezon lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere rakiplerini 27 kez konuk eden siyah-beyazlı takım, 19 galibiyet elde ederek yüzde 70,3'lük galibiyet oranı yakaladı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 7 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda ise Vodafone Park'ta 25 maça çıktı. Bunların 18'ini kazanan siyah-beyazlı takımın galibiyet oranı yüzde 72'ye çıktı. Söz konusu maçların 6'sını beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, bir defa mağlup oldu.

Geçen sezon cezasından dolayı Ziraat Türkiye Kupası maçları oynayamayan Beşiktaş, lig ve Avrupa'da olmak üzere evinde 23 karşılaşmaya çıktı. 16 galibiyet elde eden siyah-beyazlılar, yüzde 69,5'lik galibiyet oranına ulaştı. Beşiktaş, geçen sezon ayrıca iç sahada 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Gol oranı da düştü

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hücumdaki etkili oyunuyla dikkati çeken Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Park'taki gol oranı da düştü.

2015-2016'da evindeki 3 maçta 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3,3 oranına ulaştı. Bir sonraki sezon 27 resmi maçta 64 gol kaydeden Beşiktaş'ın oranı 2,3 oldu.

2017-2018'deki 25 maçta 67 gol atan siyah-beyazlı ekip, bu oranını 2,6'ya çıkardı.

Beşiktaş, geçen sezon ise 23 maçta 53 gol atarak 2,3 oran tutturdu.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta bu sezonki 17 maçta ise 31 kez fileleri havalandırarak 1,8 gol oranı yakalayabildi.

Son 6 maçta 2 galibiyet alabildi

Beşiktaş, evinde bu sezonki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Vodafone Park'ta söz konusu 6 karşılaşmanın 3'ünden mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, bir maçı ise berabere tamamladı.

Evindeki lig karşılaşmalarında Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Beşiktaş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak 7 puan elde edebildi.

Söz konusu dönemde Vodafone Park'taki lig mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın: Karius sezon sonu bizimle olmayacak
22 Şubat 2020 23:38		 Beşiktaş, uzatmada galibiyeti kaçırdı
22 Şubat 2020 22:00
Milli atlet Eşref Apak, 5'inci kez olimpiyat vizesi aldı
22 Şubat 2020 18:51		 Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Milli Takıma destek
21 Şubat 2020 20:54
Mustafa Cengiz, Kadıköy sorusuna ayetle cevap verdi
21 Şubat 2020 09:39		 Başakşehir turu zora soktu!
20 Şubat 2020 22:38
Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi
20 Şubat 2020 18:26		 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının tarihi açıklandı!
20 Şubat 2020 18:14
Polis memuruna 'Kavgalı doğum günü' sürprizi
20 Şubat 2020 17:29		 A Spor canlı yayınında gergin anlar!
19 Şubat 2020 15:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Bakan Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak17:21 - 'Başkale'deki fay, Doğu ve Kuzey Anadolu Fayı ile ilgisiz'17:17 - HDP, eşbaşkanları belli oldu17:13 - İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor17:08 - FETÖ'nün sözde 'büyük bölge talebe sorumlusu' yakalandı17:03 - İstanbul Emniyeti: Paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor16:58 - Konut sektörü yatırımlarında 'aslan payı' afet konutlarının16:53 - Beşiktaş Vodafone Park'ta en kötü sezonunu yaşıyor16:48 - Atakan'ı keşfeden kişi ilk kez konuştu16:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etti
16:40 - Bilecik'te hastanelik olan 12 asker taburcu oldu16:36 - Zayıflamak için başladı, dünya şampiyonu oldu16:32 - Iğdır Valiliği: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz16:28 - Erken yaşta kodlama eğitimi kariyerde başarıyı artırıyor16:24 - CHP deprem nedeniyle Van'a heyet gönderecek16:20 - Türkiye, İran'dan uçuşları da durdurdu16:12 - 'Ponzi Arzu'nun tutukluluğuna itiraza 'kaçma şüphesi' ile ret16:08 - Samsung, Güney Kore'deki fabrikasını kapattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 9'a çıktı
İkinci el araçlardaki fiyat artışı nedeni belli oldu
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi
Kız tarafı düğünü iptal edince damat soluğu karakolda aldı
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
birkaç tane şehidimiz var 1
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
Yüzmek 1
belirsizlik 2
hans zinmer 2
Fatma Çetinkaya 1
hüseyin çimşir 1
Folie a deux 1
yürüyüş 1
işkembe çorbası 1
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam