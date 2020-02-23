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İstanbul Emniyeti: Paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avrasya Tüneli girişinde alkol kontrolü yapılan Ata B'nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.
 23 Şubat 2020 17:03
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İstanbul Emniyeti: Paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avrasya Tüneli girişinde alkol kontrolü yapılan Ata B'nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, saat 01.50 sıralarında Yenikapı Avrasya Tüneli girişi uygulama noktasında kontrol ve denetimini yapmak amacıyla durdurulan aracı kullanan Ata B'nin alkollü olabileceği değerlendirildiğinden trafik görevlisi tarafından alkol testi yapılmak istendiği belirtildi.

Ata B'nin alkollü olduğunu beyan ettiğini ancak alkolmetre cihazına üflemekten imtina ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine şahsın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmeyi kapsayan 48/9 maddesi gereğince sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınmış, hakkında para cezası uygulanmış ve aracı trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka alınmıştır.

Bununla birlikte şahsın sosyal medya hesaplarında daha sonra paylaşmış olduğu şekilde siyasi içerikli (siyasi parti veya devlet büyükleri ile ilgili) olumsuz düşünce, görüş veya kanaat bildirme gibi paylaşımlarda bulunmasını gerektirecek herhangi bir beyanda kati suretle bulunulmamıştır. Şahsın sosyal medya hesabından yaptığı isnatlar tamamen asılsız ve iftiradır."
Anadolu Ajansı
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