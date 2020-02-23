FETÖ'nün sözde 'büyük bölge talebe sorumlusu' yakalandı
|23 Şubat 2020 17:08
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Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde "büyük bölge talebe sorumlusu" yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kentteki sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Hatice G'nin Adana'da bulunduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hatice G, sorgulanmak üzere kente getirildi. Örgütün sözde "büyük bölge talebe sorumlusu" olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, zanlının Bylock kullanıcısı olduğu, 27 ayrı kişinin ifadesinde adının geçtiği, eşi Mehmet G'nin askeri mahrem imam olarak mahkum olduğu öğrenildi.
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